Badenoch acusa a Farage de querer canjear Chagos por el silencio de Trump sobre las Falklands/Malvinas

“No hay orgullo por nuestro país en la forma en que habla de nosotros. Es una charla descuidada de un hombre que quiere ser responsable de la seguridad nacional británica”, añadió Badenoch

La líder del Partido Conservador británico, Kemi Badenoch, calificó de “humillante” la propuesta del líder de Reform UK, Nigel Farage, de ofrecer al presidente estadounidense, Donald Trump, el archipiélago de Chagos a cambio de que deje de hablar de las Falklands/Malvinas. “Entregar territorio británico a cambio de que alguien se quede callado no es un acuerdo. Es humillante”, dijo al diario The Telegraph.

“No hay orgullo por nuestro país en la forma en que habla de nosotros. Es una charla descuidada de un hombre que quiere ser responsable de la seguridad nacional británica”, añadió Badenoch, que consideró una “locura” que alguien que aspira a ser primer ministro proponga “ceder un territorio británico solo para que un presidente estadounidense deje de hablar de otro”. “Las islas Chagos son británicas. Y las Falklands son británicas y seguirán siéndolo, diga lo que diga el presidente estadounidense. Cuando Donald Trump tiene razón, debemos decirlo. Cuando se equivoca, debemos tener la confianza para decírselo.”

En el pódcast estadounidense The Benny Show, Farage había planteado ofrecer a Trump Diego García “a perpetuidad” a cambio de su silencio sobre las Falklands. “Yo le doy algo y le pido algo a cambio. Él lo entendería. Es un hombre de negocios”, dijo. Un portavoz de Reform UK precisó que se refería al uso estadounidense de la base, “no a las islas Chagos en su conjunto”, y recordó que Farage se ha opuesto a la cesión del archipiélago a Mauricio.

El acuerdo para transferir la soberanía de Chagos a Mauricio, conservando la base conjunta de Diego García, quedó en suspenso en abril tras la oposición del Gobierno estadounidense, aunque el primer ministro, Andy Burnham, ha dicho que intentará sacarlo adelante. Según The Telegraph, la Casa Blanca llegó a estudiar la compra del archipiélago como alternativa.

El mismo diario recuerda que Trump dijo en agosto que estaba revisando la posición estadounidense sobre la soberanía británica de las Falklands, en medio de una disputa por el gasto en defensa. Burnham le aseguró en septiembre, en Nueva York, que el Reino Unido defenderá “el derecho de los habitantes de las Falklands a la autodeterminación y a seguir siendo británicos”.