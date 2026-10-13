Miliband: los habitantes de las Falklands/Malvinas tienen derecho a desarrollar sus recursos “como consideren oportuno”

“Siempre defenderemos a los habitantes de las Falklands, su derecho a determinar su propio futuro y su derecho a buscar un desarrollo económico legítimo”, añadió.

El canciller británico, Ed Miliband, afirmó el martes que los habitantes de las Falklands/Malvinas “tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren oportuno”, al anunciar en la red social X las medidas del Gobierno británico para proteger a empresas y personas de las sanciones argentinas.

“Hoy hemos anunciado nuevas medidas bajo la legislación de protección de intereses comerciales para garantizar que las personas y empresas estén protegidas de las amenazas argentinas. Los intentos de intimidar a quienes participan en una actividad comercial legítima son inaceptables”, escribió. El mensaje fue difundido por la residencia del gobernador del archipiélago.

The Falkland Islanders have a right to develop their natural resources as they see fit. Today we have announced new measures under Protection of Trading Interests legislation to ensure people and companies are shielded from Argentinian threats. Attempts to intimidate those taking part in legitimate commercial activity are unacceptable. https://t.co/haVKR68nPf — Ed Miliband (@Ed_Miliband) October 13, 2026

En una declaración oficial, Miliband afirmó que el apoyo del Reino Unido a las islas es “inquebrantable” y que las empresas “deben ser libres de tomar decisiones comerciales lícitas sin la amenaza de la coerción política”. “Siempre defenderemos a los habitantes de las Falklands, su derecho a determinar su propio futuro y su derecho a buscar un desarrollo económico legítimo”, añadió.

El anuncio coincidió con la presentación por parte de Argentina de una solicitud de medidas provisionales ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar para frenar el proyecto petrolero Sea Lion. Argentina reclama la soberanía del archipiélago y sostiene que las licencias otorgadas por su gobierno carecen de validez.