Lubetkin advierte a Flávio Bolsonaro de que “no es fácil salir del Mercosur”

“No es fácil salir del Mercosur. Hay demasiados acuerdos interrelacionados en el ámbito empresarial, y eso provocaría pérdidas importantes para la economía brasileña”, dijo Lubetkin

El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, advirtió al candidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro de que “no es fácil salir del Mercosur”, en respuesta a sus críticas al bloque durante la campaña para la segunda vuelta del 25 de octubre. En la misma entrevista, con el diario Folha de S.Paulo, afirmó que Uruguay no restablecerá relaciones diplomáticas con Venezuela mientras gobierne Delcy Rodríguez.

“No es fácil salir del Mercosur. Hay demasiados acuerdos interrelacionados en el ámbito empresarial, y eso provocaría pérdidas importantes para la economía brasileña. Y hay demasiados mecanismos que impiden una salida tan rápida”, dijo Lubetkin. “Espero que, si a ese señor le toca presidir Brasil, cuando comience a gobernar se dé cuenta de que muchas declaraciones hechas durante la campaña electoral son impracticables cuando se asume el gobierno.”

El programa de gobierno que Bolsonaro registró ante el Tribunal Superior Electoral no menciona el Mercosur. En campaña, el senador ha hablado de “liberar a Brasil de las amarras del Mercosur”, en referencia a las restricciones que impone el arancel externo común para negociar acuerdos comerciales propios, una expresión que parte de la prensa ha interpretado como la posibilidad de una salida del bloque. Uruguay ejerce la presidencia pro tempore del Mercosur desde el 1 de julio.

Lubetkin aseguró que Uruguay trabajará con quien resulte electo: “Primero, que sean elecciones limpias, transparentes, democráticas y serenas. Después, naturalmente, el pueblo brasileño elegirá a quien considere mejor, y nosotros trabajaremos con quien gane, como política de Estado”.

Sobre Venezuela, el canciller descartó retomar las relaciones: “De ninguna manera, y no vamos a retomarlas”. Argumentó que de unas elecciones que Uruguay cuestionó “surgió un presidente que ahora, además de todo, está preso en Estados Unidos, y de ese presidente surge una presidenta tan ilegítima como él”. Uruguay restablecerá los vínculos, dijo, cuando “una corte independiente confirme” al ganador de una elección democrática. Caracas retiró a su personal diplomático de Uruguay y de otros seis países latinoamericanos en julio de 2024, tras sus cuestionamientos a la reelección de Nicolás Maduro, detenido en Estados Unidos desde enero. Rodríguez anunció en septiembre ante la ONU que habrá elecciones, sin fijar fecha.