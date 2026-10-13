La ministra británica de Ultramar acusa a Milei de usar las Falklands/Malvinas con fines electorales

La ministra Uma Kumaran y el diputado Jack Ford mantienen una conversación tras la intervención de ella en el Parlamento.

La ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, acusó el martes al presidente argentino, Javier Milei, de intentar usar a los habitantes de las Falklands/Malvinas “como una especie de instrumento político de cara a las elecciones de Argentina del próximo año”, en una declaración ante la Cámara de los Comunes a la que asistió desde la tribuna el presidente de la Asamblea Legislativa del archipiélago, Jack Ford.

Kumaran detalló una respuesta en cuatro frentes a lo que calificó de “coerción económica”. El ministro para América Latina, Chris Elmore, transmitió la posición británica al embajador argentino el 17 de septiembre; el Gobierno mantiene contacto con la operadora de Sea Lion y su cadena de suministro, y ha emitido cartas de respaldo a empresas; el secretario de Comercio aplicará la ley de protección de intereses comerciales; y la red diplomática trabaja con los socios del G7 y el G20. “El Reino Unido preparará medidas adicionales si esta situación persiste. Serán legales, proporcionadas y contundentes”, advirtió.

Preguntada por la relación con Uruguay y Chile, la ministra dijo que el Gobierno mantiene un diálogo regular con “amigos y aliados” de la región, a los que describió como “socios importantes” en este asunto. Diputados conservadores plantearon usar la posición británica para frenar el ingreso de Argentina al tratado transpacífico de libre comercio y a la OCDE; Kumaran no se pronunció, aunque dijo que la conducta argentina “plantea serias dudas sobre su fiabilidad como socio”.

En materia de defensa, señaló que el patrullero HMS Medway opera en el Atlántico Sur y que los cazas Typhoon desplegados serán sustituidos por versiones más modernas en 2027. Anunció además que los ministerios de Exteriores y de Defensa apoyarán las conmemoraciones del 45.º aniversario del fin de la guerra de 1982, el año próximo. “El Reino Unido nunca buscó esta confrontación con el Gobierno argentino, y menos aún con el pueblo argentino”, afirmó.