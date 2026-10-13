El papa León XIV tiene cáncer de pulmón y fue operado con éxito, según el Vaticano

León XIV había anunciado el domingo, tras el rezo del Ángelus, que le habían detectado un nódulo pulmonar “en una fase muy inicial y bien localizado”

El papa León XIV, de 71 años, fue diagnosticado con un adenocarcinoma pulmonar y operado con éxito el martes en el Policlínico Gemelli de Roma, donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho, informó la Santa Sede en un boletín médico. La intervención se produce a tres semanas del inicio de su gira por Uruguay, Argentina y Perú, cuya agenda no ha sido modificada.

Según el boletín, el examen histológico realizado durante la operación “confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, como sospechaban las pruebas preoperatorias”. Para “garantizar una intervención radical”, los cirujanos retiraron todo el lóbulo inferior mediante una técnica videoasistida. El pontífice pasó unas tres horas en el quirófano, aunque la cirugía duró unos 90 minutos. “La cirugía fue un éxito y no hubo complicaciones”, señaló el Vaticano. Tras despertar con normalidad y un breve período de observación, volvió a su habitación en la décima planta del hospital.

Una fuente vaticana citada por la agencia AFP indicó que se realizan pruebas adicionales para determinar si hay indicios de extensión. El Vaticano había informado de que el papa permanecería hospitalizado alrededor de una semana, y su agenda está despejada hasta el 20 de octubre.

León XIV había anunciado el domingo, tras el rezo del Ángelus, que le habían detectado un nódulo pulmonar “en una fase muy inicial y bien localizado”. El cardenal de Tokio, Tarcisio Isao Kikuchi, que lo recibió el lunes, dijo que el papa decidió operarse cuanto antes porque quiere mantener su viaje a Sudamérica, previsto del 6 al 17 de noviembre, con escalas en Uruguay, Argentina y Perú, donde fue misionero y obispo.

“¿Estoy preocupado? Sí, porque desde luego no esperaba algo así”, dijo el secretario de Estado vaticano, cardenal Pietro Parolin, que destacó la “serenidad” del pontífice. Es el primer problema de salud grave conocido públicamente desde el inicio de su pontificado, en mayo de 2025.