El FMI rebaja la previsión de América Latina al 2,3% y recorta con fuerza la de Argentina

A escala mundial, el Fondo prevé un crecimiento del 3,1% en 2026 y del 3,4% en 2027, mientras que la inflación global subiría al 4,7% este año, impulsada por la energía y los alimentos

El Fondo Monetario Internacional rebajó al 2,3% su previsión de crecimiento para América Latina y el Caribe en 2026, una décima menos que en julio, y recortó con fuerza la de Argentina, que pasa del 3,5% al 2,1%. Chile y Uruguay figuran también entre las mayores revisiones a la baja de la región, según el informe de Perspectivas de la Economía Mundial presentado el lunes en Bangkok, durante las reuniones anuales del Fondo y el Banco Mundial.

Para Argentina, la economista del Fondo Petya Koeva Brooks atribuyó el recorte de 1,4 puntos a “la menor actividad observada hasta el tercer trimestre de este año” y a “una demanda interna más débil en un contexto de condiciones financieras internas aún restrictivas y de continua transformación estructural de la economía”. El organismo también elevó su previsión de inflación media para este año al 32,5%, desde el 30,4% de abril, y la de 2027 al 21,2%, desde el 15,7%. Prevé un desempleo del 7,6% en 2026 y del 7,1% en 2027. Para el año próximo, el crecimiento argentino se revisa del 4% al 3,5%. El ministro de Economía, Luis Caputo, asiste a las reuniones.

La previsión de Uruguay se recorta medio punto, hasta el 1,3%, en línea con lo anticipado por la misión del Fondo que visitó el país en septiembre, que atribuyó la desaceleración al impacto de la sequía sobre la actividad agropecuaria. Chile sufre el mayor ajuste, de 1,8 puntos. Brasil crecería un 2,2% este año y un 1,9% en 2027, dos y tres décimas menos que en julio, por las condiciones monetarias todavía restrictivas y la retirada del apoyo fiscal. Para la región, el Fondo prevé un 2,5% en 2027 y una inflación del 6,8% este año, sin contar Venezuela. Según el informe, el encarecimiento de la energía beneficia a los exportadores de materias primas y perjudica a los importadores.

A escala mundial, el Fondo prevé un crecimiento del 3,1% en 2026 y del 3,4% en 2027, mientras que la inflación global subiría al 4,7% este año, impulsada por la energía y los alimentos. El organismo supone un precio medio del petróleo de 95,74 dólares por barril en 2026, frente a 67,74 en 2025, y que el estrecho de Ormuz se reabrirá en marzo de 2027.

En Estados Unidos, la inflación general subiría al 3,6% este año y bajaría al 2,8% en 2027, mientras que la economía crecería un 2,3% en ambos años, apoyada en el consumo, la política fiscal y la inversión en inteligencia artificial. El Fondo identifica como principales riesgos una prolongación de la guerra en Oriente Medio y una corrección brusca de las expectativas sobre la inteligencia artificial.