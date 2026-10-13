Brasil atribuye a la acción humana los incendios que afectan a la Amazonia

Los incendios coinciden con un episodio de El Niño que los pronósticos sitúan entre los más intensos de las últimas décadas y que suele asociarse a sequías en la Amazonia

El Gobierno brasileño atribuyó a la acción humana intencional la ola de incendios que afecta al estado de Amazonas, donde se registraron 540 nuevos focos en 48 horas, más de la mitad de los detectados en todo octubre de 2025, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. La situación llevó a declarar la emergencia en 36 municipios.

El ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático, João Paulo Capobianco, sobrevoló la región el domingo junto al ministro de Integración y Desarrollo Regional, Waldez Góes, y constató fuego en áreas forestales de difícil acceso. Como en el bioma amazónico no se producen incendios espontáneos, el ministro sostiene que los focos responden a una acción deliberada, posiblemente para degradar la selva y preparar el terreno para futuros desmontes. “Es fundamental que las personas que están actuando criminalmente vean que serán castigadas”, dijo.

Según los datos del instituto, el sábado 10 comenzaron 494 incendios en el estado, la cifra más alta del mes; el mismo día de 2025 no se registró ninguno. En todo octubre de 2025 hubo 874 focos.

El humo llevó a la Defensa Civil de Manaos, la capital del estado, a emitir el viernes una alerta de riesgo para la salud por la contaminación del aire. Un operativo conjunto de los gobiernos municipal, estadual y federal combate los incendios. El instituto federal de medio ambiente, Ibama, envió cuatro aviones cisterna, dos helicópteros y 290 brigadistas, y la Fuerza Aérea sumó el domingo dos aviones KC-390. “Una cosa es emplear todas las fuerzas que podamos para apagar el fuego. Otra es asistir a las personas que necesitan ayuda humanitaria y asistencia médica por los incendios”, señaló Góes.

Los incendios coinciden con un episodio de El Niño que los pronósticos sitúan entre los más intensos de las últimas décadas y que suele asociarse a sequías en la Amazonia, mientras provoca lluvias extremas y crecidas en el sur del continente.