Lula sale a la calle en São Paulo para remontar a dos semanas del balotaje

Con tan pocos indecisos, la estrategia del Partido de los Trabajadores se centra en los alrededor de 33 millones de brasileños que no votaron en la primera vuelta

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, encabezó el domingo una multitudinaria concentración en la avenida Paulista de São Paulo para relanzar su campaña a dos semanas de la segunda vuelta del 25 de octubre, en la que parte por detrás del senador Flávio Bolsonaro. “Este país no puede perder la democracia”, dijo ante una multitud mayoritariamente joven.

El primer sondeo de Datafolha tras la primera vuelta, publicado el jueves, da a Bolsonaro el 49% de la intención de voto y a Lula el 45%; en votos válidos, 52% frente a 48%. El instituto lo considera un empate técnico en el límite del margen de error. Solo el 1% se declara indeciso. El 46% de los consultados dice que no votaría en ningún caso a Lula, y el 43% rechaza a Bolsonaro. En la primera vuelta, el candidato del Partido Liberal obtuvo el 47,03% de los votos válidos y Lula el 45,16%, según el escrutinio final del Tribunal Superior Electoral.

Con tan pocos indecisos, la estrategia del Partido de los Trabajadores se centra en los alrededor de 33 millones de brasileños que no votaron en la primera vuelta. La campaña ha intensificado su presencia en redes sociales con testimonios de beneficiarios de programas sociales y mensajes dirigidos a los mayores de 70 años y a los jóvenes de 16 y 17, para quienes el voto no es obligatorio. Lula concurre al frente de una alianza de siete partidos, desde el izquierdista Partido Socialismo y Libertad hasta el centroderecha que representa su vicepresidente, Geraldo Alckmin.

En el acto, el presidente prometió para un eventual nuevo mandato “una revolución tecnológica” para impulsar la industria digital y “una revolución en seguridad pública para que la gente esté segura y meter en la cárcel a los criminales”.

Bolsonaro, por su parte, pidió a sus seguidores no relajarse y se reunió con los diez gobernadores aliados elegidos en primera vuelta. “Brasil ya ha tenido suficiente de Lula. Basta ya”, afirmó. El senador, que ha recibido el apoyo de los excandidatos Ronaldo Caiado y Romeu Zema, propone una reforma constitucional para reformar el Poder Judicial, reducir la edad penal y eliminar la reelección.

Desde el regreso de las elecciones presidenciales directas en 1989, ningún candidato que quedó segundo en la primera vuelta ha ganado la segunda.