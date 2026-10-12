Hannan, promotor del Brexit: un giro de EE.UU. sobre las Falklands destruiría la alianza atlántica

Daniel Hannan, uno de los principales estrategas de la campaña del Brexit y director general del Institute of Economic Affairs (IEA), advirtió en el Washington Examiner que un cambio en la postura de Estados Unidos sobre las Falklands/Malvinas pondría en riesgo la alianza atlántica. Su columna responde a la de los economistas Walter E. Block y Ege Fakkusoglu, que defendieron el reclamo argentino sobre el archipiélago.

El debate se abrió paso en la derecha estadounidense después de que Trump dijera, el 31 de agosto, que Washington podría reconsiderar su posición sobre la soberanía de las islas. En una entrevista posterior con GB News, el mandatario evitó responder si EE.UU. ayudaría al Reino Unido en un nuevo conflicto por el territorio, y aseguró que revisa todas sus posiciones.

Las administraciones estadounidenses se han mantenido neutrales ante los reclamos argentino y británico, aunque reconocen la administración británica de facto. El embajador en Buenos Aires, Peter Lamelas, afirmó que esa política no ha cambiado.

La alianza en juego

Hannan, eurodiputado entre 1999 y 2020 y miembro de la Cámara de los Lores, describe un deterioro progresivo de la alianza occidental. Recuerda que Reino Unido, Canadá y Dinamarca acompañaron a EE.UU. en Afganistán tras el 11 de septiembre sin haber sido atacados. Desde entonces, señala, Canadá ha enfrentado una guerra arancelaria y Dinamarca, amenazas de anexión sobre parte de su territorio. “Un cambio en la posición de EE.UU. destruiría la alianza atlántica”, escribió.

Según el autor, las dudas de Trump desataron una ola de comentarios favorables a Argentina entre conservadores estadounidenses. Lo contrapone a 1982, cuando la administración de Ronald Reagan se alineó con Londres tras la invasión argentina. Ese año, el Senado aprobó por 79 votos contra 1, el del republicano Jesse Helms, una resolución favorable al Reino Unido impulsada por el entonces senador Joe Biden.

La tesis de Block y Fakkusoglu

La columna original se titula “Sorry, Britain, the Falkland Islanders are just 190-year-old squatters”. Block es profesor de economía en Loyola University New Orleans, y Fakkusoglu, investigador dedicado a la Escuela Austríaca. Los autores sostienen que el Reino Unido tomó el archipiélago por la fuerza en 1833 y expulsó al pequeño asentamiento que había allí. A su juicio, el paso del tiempo no convierte esa ocupación en un título válido. “Una parcela tomada por la fuerza no vuelve a ser res nullius”, escribieron, apoyándose en la teoría de la apropiación originaria de John Locke.

La respuesta histórica

Hannan replica que el Reino Unido nunca aceptó el reclamo español del que deriva el argentino. Según su relato:

En la década de 1760, Francia y Gran Bretaña fundaron asentamientos con poca diferencia de tiempo.

España compró después los derechos franceses.

Ambas potencias acabaron retirándose, y cada una dejó una placa que afirmaba su título.

Añade que Washington y Londres consideraron una agresión el envío de una guarnición argentina y el nombramiento de un gobernador en 1829. También sostiene que el buque estadounidense USS Lexington desmanteló la colonia en 1831, y que en 1833 el HMS Clio retiró la guarnición sin combate.

Para el columnista, sin embargo, el argumento decisivo es la autodeterminación. Si 190 años de asentamiento no generan derechos, plantea, buena parte de los mapas actuales sería inválida, incluida la soberanía estadounidense sobre Texas, Kansas o Colorado. En el referéndum de 2013, el 99,8% de los votantes respaldó la soberanía británica, con una participación del 92%.

Milei e Israel

Hannan dice conocer personalmente a Javier Milei. Recordó que, antes de llegar a la presidencia, el mandatario defendía que Argentina debía ganarse a los habitantes de las islas con una economía más exitosa. Sostuvo además que sucesivos gobiernos argentinos, desde Juan Perón, han usado la causa para desviar la atención de sus fracasos económicos.

También criticó con dureza a dirigentes israelíes que se sumaron al reclamo argentino. Entre ellos está el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quien pidió a su gobierno reconocer las islas como territorio argentino ocupado.

Argentina sostiene que heredó la soberanía de España y que el Reino Unido ocupa ilegalmente las islas desde 1833. Tras las declaraciones de Trump, Downing Street reiteró que no cederá la soberanía del archipiélago.