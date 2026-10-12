El papa León XIV será operado de un nódulo pulmonar a un mes de su gira por Uruguay, Argentina y Perú

“Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy inicial y está bien localizado”, explicó el pontífice

El papa León XIV será operado esta semana en Roma para extirpar un nódulo pulmonar detectado en una fase inicial, a menos de un mes del inicio de su primera gira por Sudamérica, que lo llevará a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. El Vaticano no ha anunciado cambios en el viaje.

“Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy inicial y está bien localizado”, explicó el pontífice, de 71 años, al término del rezo del Ángelus el domingo en la plaza de San Pedro. Dijo que aceptó la recomendación médica de extirparlo.

El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, confirmó que la intervención se realizará a comienzos de esta semana en el Policlínico Gemelli de Roma y que el papa permanecerá hospitalizado unos siete días. El Vaticano no ha precisado la naturaleza de la lesión.

La gira comenzará en Uruguay, del 6 al 8 de noviembre. El papa llegará luego a Argentina, donde permanecerá hasta el 11, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján y una reunión con el presidente Javier Milei. La última escala será Perú, del 11 al 17, el país donde León XIV fue obispo de Chiclayo. La Santa Sede indicó que la decisión final dependerá de la evolución del pontífice tras la operación.

Milei expresó su apoyo en la red social X: “Toda la Argentina acompaña con afecto y oración a Su Santidad, deseándole una pronta y completa recuperación”.