Cierran las Cataratas del Iguazú por una crecida que supera los 12.000 metros cúbicos por segundo

Según la Prefectura Naval Argentina, el río subió algo más de dos metros entre el domingo y el lunes frente a Puerto Iguazú y alcanzó una cota de 24,30 metros, con tendencia en ascenso

El Parque Nacional Iguazú, en la provincia argentina de Misiones, cerró el lunes el acceso a las pasarelas de las cataratas por una crecida extraordinaria del río Iguazú, cuyo caudal superó los 12.000 metros cúbicos por segundo. La crecida forma parte de un episodio de lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño que también ha desbordado el río Uruguay, con evacuados en ambas orillas.

Según la Prefectura Naval Argentina, el río subió algo más de dos metros entre el domingo y el lunes frente a Puerto Iguazú y alcanzó una cota de 24,30 metros, con tendencia en ascenso. El nivel de alerta es de 25 metros y el de evacuación, de 28. La Intendencia del parque y la concesionaria suspendieron la venta de entradas durante el feriado del lunes y revisaron los circuitos y la infraestructura, donde cayeron algunos árboles pequeños. “Tal vez mañana podamos abrir de manera normal”, indicaron las autoridades del parque al diario La Nación. La crecida estaba prevista desde hacía semanas por la Administración de Parques Nacionales.

Cierre total en las Cataratas del Iguazú por crecida histórica Las intensas y extraordinarias lluvias registradas en las cuencas de los ríos Paraná e Iguazú obligaron a las autoridades a cerrar de manera preventiva el acceso al público en el Parque Nacional Iguazú. De acuerdo con las autoridades, el flujo de agua superó los 12.000 metros cúbicos por segundo, lo que representa casi 10 veces el volumen normal de los saltos. Imágenes : Tiempo_AMBA en X y lucasdiaz.birding en Instagram — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) October 12, 2026

Las lluvias en la cuenca alta, en el sur de Brasil, también han elevado el río Uruguay. En Uruguay, las primeras familias fueron evacuadas en Salto el 10 de octubre, y el comité departamental de emergencias se declaró en sesión permanente. En Paysandú, el río alcanzó el domingo 6,25 metros, cerca de la cota de evacuación de 6,89, y 35 personas debieron dejar sus casas, algunas alojadas en carpas del Ejército. Entre Monte Caseros y Bella Unión se suspendió el servicio de lanchas.

En la orilla argentina, siete familias fueron evacuadas en Concordia, donde se prevé que el río se mantenga en torno a 11,60 metros hasta el jueves, y 31 personas en Paso de los Libres. La represa binacional de Salto Grande descarga alrededor de 18.000 metros cúbicos por segundo.

Los pronósticos sitúan el actual episodio de El Niño entre los más intensos de las últimas décadas. La semana pasada, un río atmosférico potenciado por el mismo fenómeno provocó en Santiago de Chile el octubre más lluvioso registrado y un aluvión en la comuna de Las Condes.