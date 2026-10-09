Un terremoto de magnitud 7,7 sacude Panamá sin víctimas confirmadas por ahora

El epicentro se situó a unos 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, una zona poco poblada cerca de la costa del Pacífico, a unos 240 kilómetros de la capital, y a poca profundidad

Un terremoto de magnitud 7,7 sacudió Panamá el viernes a las 12.56 hora local, con epicentro en la península de Azuero, en la provincia de Herrera, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Las autoridades panameñas no han confirmado por el momento víctimas, aunque continúan las inspecciones y no descartan heridos o personas atrapadas. Se registraron daños en edificios de varias provincias.

El epicentro se situó a unos 14 kilómetros al suroeste de Pitaloza Arriba, una zona poco poblada cerca de la costa del Pacífico, a unos 240 kilómetros de la capital, y a poca profundidad. El Instituto de Geociencias de Panamá estimó una magnitud de 7,2. Su director, Néstor Luque, lo atribuyó al sistema de fallas Azuero-Sona, que acumulaba tensión desde hace tiempo. Se registraron más de 30 réplicas.

El Sistema Nacional de Protección Civil informó de daños en Penonomé, provincia de Coclé, entre ellos en la catedral de San Juan Bautista, el edificio de la Gobernación y un hotel, así como en Chitré y Venao. Su director, Omar Smith, advirtió que las réplicas continuarán, aunque con menor intensidad.

El Ministerio de Educación suspendió las clases de la tarde en todo el país, se cerraron las dependencias públicas, el suministro de agua se interrumpió en algunas zonas por fallas eléctricas y el aeropuerto internacional de Tocumen suspendió temporalmente sus operaciones. La Autoridad del Canal de Panamá informó que la vía interoceánica operaba con normalidad.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico emitió un aviso para las costas de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Perú, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y México, que fue levantado horas después. Smith había considerado improbable un tsunami porque el epicentro estuvo en tierra. En Chile, la Armada declaró el estado de precaución en Isla de Pascua y lo levantó tras la corrección de la magnitud, estimada inicialmente en 8,0. El sismo se sintió en las ciudades colombianas de Medellín y Cartagena.

El presidente José Raúl Mulino pidió calma y solicitó a los organismos de emergencia un informe sobre los efectos. “No se debe usar lo sucedido para generar alarmas y desorden”, escribió.

El terremoto se produce dos meses después del sismo de magnitud 7,4 que el 10 de agosto dejó 335 muertos en el departamento colombiano del Chocó.