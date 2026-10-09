Un aluvión arrastra autos y un autobús en Santiago tras el octubre más lluvioso registrado

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, cifró en cerca de 2.000 las viviendas con algún daño, 55 de ellas con problemas graves de habitabilidad

Un aluvión de agua, barro y piedras arrastró automóviles y un autobús del transporte público el jueves en San Carlos de Apoquindo, en la comuna de Las Condes, al pie de la cordillera en el oriente de Santiago de Chile, tras una semana de lluvias récord. El balance oficial es de seis heridos, sin fallecidos ni desaparecidos, y el presidente José Antonio Kast decretó zona de catástrofe en la comuna.

Entre los lesionados hay un niño de un año con una fractura en una pierna, según el delegado presidencial para la Región Metropolitana, Germán Codina. Más de mil personas fueron rescatadas o asistidas y unas 200 hectáreas resultaron afectadas. La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, cifró en cerca de 2.000 las viviendas con algún daño, 55 de ellas con problemas graves de habitabilidad. El agua y el lodo entraron también en dos clínicas y en el campus de la Universidad de los Andes.

Las autoridades dieron versiones sucesivas sobre el origen. Carabineros apuntó en un primer momento al desborde de un canal; el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, a la activación de quebradas, cauces de montaña secos la mayor parte del año. Codina atribuyó después la emergencia al bloqueo de un canal subterráneo que desagua una quebrada. El servicio de emergencias explicó que no envió un aviso de evacuación a los teléfonos móviles porque se trató de “un evento súbito”, y aseguró que su respuesta será evaluada una vez superada la emergencia.

El organismo declaró alerta roja en diez comunas de la región, donde se suspendieron las clases el viernes, y Kast canceló un acto de promulgación de la ley de reconstrucción para seguir la emergencia.

El aluvión cerró una semana de registros históricos, provocada por un río atmosférico potenciado por el fenómeno de El Niño. Los 52 milímetros caídos el martes 6 fueron el mayor registro diario de octubre en la capital en más de un siglo, y los 74 acumulados en siete días convierten a este en el octubre más lluvioso de la serie, por encima de los 65 de 1987, según especialistas citados por la prensa chilena.

Chile ya había sufrido en julio un temporal que dejó 13 muertos y 7 desaparecidos, sobre todo en las regiones de Valparaíso, La Araucanía y Biobío.