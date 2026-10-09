Trump anuncia que Rusia enviará millones de toneladas de diésel y suspende sanciones a Moscú

”Los precios del diésel para los estadounidenses, y de hecho para el mundo entero, bajarán a ritmo récord y rápidamente”, afirmó

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes un acuerdo con su homólogo ruso, Vladímir Putin, para que Rusia suministre unos 4,8 millones de toneladas de diésel a los mercados estadounidense y mundial, con el objetivo de frenar la subida de los precios del combustible. Para hacerlo posible, el Departamento del Tesoro suspendió temporalmente, hasta abril de 2027, las sanciones al diésel ruso.

“Acabo de concluir una conversación muy satisfactoria con el presidente Vladímir Putin, de Rusia, en la que se acordó que Rusia suministrará de inmediato más de 300.000 toneladas de diésel al mercado estadounidense y mundial, otras 500.000 durante el mes de noviembre y 1.000.000 inmediatamente después”, escribió Trump en su red Truth Social. Añadió que, en función del estado de sus refinerías, Rusia entregará otros tres millones de toneladas “en un breve plazo”.

“Entre nuestro control total del estrecho de Ormuz y este gran anuncio sobre la energía rusa, los precios del diésel para los estadounidenses, y de hecho para el mundo entero, bajarán a ritmo récord y rápidamente”, afirmó, y señaló que reducirlos para los agricultores, ganaderos y camioneros es su “máxima prioridad”. El enviado de Putin para la inversión, Kirill Dmitriev, aseguró que la cooperación energética entre ambos países “continuará y beneficiará a los mercados mundiales”.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó el acuerdo de “decisión débil” y “deshonesta”, tomada mientras una delegación ucraniana negocia en Florida un acuerdo de paz con los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner. “Creo que nuestro equipo simplemente está siendo utilizado como cortina de humo”, dijo. “Esto significa millones, miles de millones. Todo esto va destinado a la guerra contra Ucrania.”

Rusia, uno de los principales proveedores mundiales de diésel, había suspendido sus exportaciones de este combustible por los daños causados por drones ucranianos en sus refinerías. La suspensión debía expirar a finales de octubre.

El precio del diésel en Estados Unidos alcanzó un récord el 22 de septiembre y este viernes se situaba en 6,27 dólares por galón; los futuros cayeron un 4,3% tras el anuncio. El encarecimiento se ha agudizado con la guerra contra Irán, que ha afectado al tránsito de crudo y a la capacidad de refino. Hace una semana, el G7 acordó liberar 100 millones de barriles de sus reservas estratégicas. El costo de vida es uno de los temas centrales de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.