Estados Unidos sanciona a la Corte Penal Internacional horas después del Nobel de la Paz a una exjueza

Pillay, de 85 años, fue jueza de la Sala de Apelaciones de la Corte entre 2003 y 2008, presidió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y fue alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos

El Gobierno de Donald Trump impuso este viernes sanciones contra la Corte Penal Internacional como institución, horas después de que el Comité Noruego concediera el Premio Nobel de la Paz a la jurista sudafricana Navi Pillay, exjueza de ese tribunal, “por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional”.

“El presidente Trump nunca permitirá que la Corte Penal Internacional procese a estadounidenses”, afirmó el secretario de Estado, Marco Rubio. “Prohibiremos las transacciones con este tribunal díscolo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad operativa.” Las sanciones excluyen a la Corte del sistema financiero estadounidense y alcanzan a quienes colaboren con ella. Hasta ahora, Washington había sancionado a 13 de sus jueces y fiscales. Rubio dijo que las medidas están diseñadas para dar tiempo a la Corte y a sus Estados miembros a atender las preocupaciones estadounidenses, y advirtió que, si los aliados no “frenan” al tribunal, Estados Unidos continuará “su campaña para desmantelarlo, ladrillo a ladrillo”.

La Corte, con sede en La Haya, calificó la decisión de “intento de obstruir el curso de la justicia” y de “ataque al Estado de derecho y a los propios cimientos del orden jurídico internacional”, en un comunicado firmado por su presidenta, Tomoko Akane, sancionada por Washington en agosto. La Unión Europea la consideró “profundamente lamentable”, anunció que colaborará con el tribunal para que siga funcionando y confió en que haya margen para el diálogo antes de que las sanciones entren en vigor, en seis meses. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, contra quien la Corte emitió en 2024 una orden de detención por crímenes de guerra y de lesa humanidad en Gaza, felicitó a Estados Unidos y calificó al tribunal de “organismo político”.

Pillay, de 85 años, fue jueza de la Sala de Apelaciones de la Corte entre 2003 y 2008, presidió el Tribunal Penal Internacional para Ruanda y fue alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014. El Comité Noruego presentó el premio como un mensaje a quienes buscan socavar las instituciones del derecho internacional. Pillay lo dedicó a los supervivientes de crímenes internacionales.

Trump ha afirmado en reiteradas ocasiones que merece el Nobel de la Paz. La premiada en 2025, la opositora venezolana María Corina Machado, le entregó su medalla en la Casa Blanca en enero.

Más de 120 Estados son parte del Estatuto de Roma, entre ellos todos los países de Sudamérica. Estados Unidos no lo es.