Muere Stuart Lawrence, durante tres décadas capitán de los buques antárticos británicos

Recibió la Medalla Polar en 1983 y fue nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico en 1998

El capitán Stuart Lawrence MBE, que durante más de tres décadas estuvo al mando de los buques RRS Bransfield y RRS Ernest Shackleton del British Antarctic Survey, murió de forma repentina, según informó la National Coastwatch Institution de Gosport, en el sur de Inglaterra, donde servía como vigía voluntario.

Su vocación nació a los cinco años en Grimsby, donde vivía en la misma calle que un capitán de la naviera Cunard. Ingresó a los 13 en el buque escuela HMS Conway y cumplió los 17 como cadete de Canadian Pacific. Estaba por incorporarse al servicio británico de botes salvavidas cuando su director, el almirante Egg Irving, lo animó a navegar hacia la Antártida. En 1970 ingresó en el British Antarctic Survey, donde permaneció hasta 2003.

Tras dos viajes en el John Biscoe, pasó al Bransfield, del que asumió el mando de forma interina en 1972 y como titular en 1974. Lo llevó cada año hasta Halley, la base más austral del organismo, a través del mar de Weddell. En 1984, el Comité de Topónimos Antárticos del Reino Unido dio su nombre al canal Lawrence, en la península Antártica. Desde 1999 estuvo al mando del Ernest Shackleton.

Días antes de la invasión argentina de 1982 ofreció una recepción a bordo en Stanley. Zarpó el 31 de marzo y, a medio camino de Tierra del Fuego, supo de la invasión por las emisiones radiales de Patrick Watts y alertó a la sede del organismo en el Reino Unido. Según su propio relato, debió contener después a parte de la tripulación, que pretendía regresar y hundir el buque en la entrada del puerto de Stanley.

Los buques bajo su mando hacían escala habitual en Montevideo en sus travesías hacia Stanley y la Antártida, según recuerdan quienes navegaron con él.

Recibió la Medalla Polar en 1983 y fue nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico en 1998. Se retiró en 2003, tras 33 viajes antárticos y 42 años en el mar; su despedida del Ernest Shackleton fue en Stanley. Su esposa, Sue, había muerto meses antes.

Trabajó después en la Oficina Hidrográfica del Reino Unido y como capitán de hielo en cruceros, y desde 2017 fue voluntario en la estación de vigilancia costera de Gosport. “Una guardia con Stuart era registrar con profesionalidad cada detalle de los incidentes en el mar, intercalado con historias de la Antártida y un sinfín de anécdotas”, escribió la institución.