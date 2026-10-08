Falklands, el impacto para la comunidad de vivir décadas con campos minados

En conversación con el semanario Penguin News, Emma-Jayne reveló que la disertación era un tema muy caro a los corazones de los Isleños

El Departamento de Geografía de la Universidad de Exeter ha elegido nominar la disertación de la estudiante de las Islas Falkland, Emmanuel Jayne Burton como fuerte candidata para el Premio de Geografías Rurales de la Real Sociedad Geográfica del Reino Unido, decisión que será anunciada en el correr de este año.

En conversación con el semanario Penguin News, Emma-Jayne reveló que la disertación era un tema muy caro a los corazones de los Isleños. Se trata de, “La vista desde la otra cara del perímetro cercado: Desminado y Memoria en las Islas Falkland”. Según amplió su disertación explora el legado a largo plazo de las minas terrestres colocadas en las Falklands por fuerzas invasoras, y “particularmente la forma en que el pueblo de las Islas recuerdan y experimentaron ese paisaje por décadas, tanto cuando los campos minados estaban presentes y luego despejados de dichos explosivos”, explicó

Emma-Jayne dijo que cuando en la universidad “se mostró particularmente interesada en estudios sobre memorias de distintos pueblos, y como las distintas comunidades recuerdan situaciones traumáticas, “la cual yo relacioné con los campos minados no solo como un legado de la violencia, sino también como sitios, lugares que moldearon la vida de generaciones de Isleños de Falklands”.

Dijo que su disertación nació de la idea que un paisaje “puede recordar y retrotraernos a memorias aun cuando no existe un memorial formal”. La visibilidad desde atrás del cerco de los campos minados y la forma en que restringieron accesos a partes de ese paisaje, le permitió ser capaz de explorar como en los hechos se convirtieron en parte de la vida diaria de todos, y “como el subsiguientemente desminado cambió la relación de la gente con esos lugares”.

Agregó que el propósito de la disertación fue mirar “más allá de la narrativa geopolítica que rodea al 1982 y por último considerar las experiencias vividas por los Isleños desde entonces”

Para su proyecto Emma-Jayne entrevistó miembros de la comunidad de las Falklands y le resultó realmente interesante entender como la posterior normalización, --o sea desminado--, de esos campos convirtieron a mucha gente, pero también con el peligro de volverse en algo que podría por lo menos desvanecerse en el quehacer de la vida diaria.

Igualmente interesante resultaba escuchar cuan emocionalmente significativo el retorno a los paisajes normalizados, es decir la eliminación de las minas. Por tanto para algunos el desminado representó un sentimiento de alivio, libertad y hasta reclamos, en tanto las memorias atadas a esos lugares resurgían con nombres cambiados.

Falklands recién fue declarada libre de minas en noviembre del 2020

Cuando las fuerzas de ocupación argentinas se retiraron derrotadas, se estima que dejaron más de 20.000 minas anti-personales y anti-tanques distribuidas en distintos campos, paisajes. Hay una polémica si es que efectivamente el cuerpo de ingenieros argentinos dejaron los campos con planos y las minas marcadas, pero el hecho es que desde 1982 y por varias décadas hubo muchos espacios cercados con señales y carteles advirtiendo el no ingreso por peligro de explosivos. Esto fue muy cierto cerca de la capital Stanley y otros lugares estratégicos donde las fuerzas argentinas estimaban la Fuerza de Tareas británica podría intentar un desembarco. Recién en el 2009 comenzó la tarea de desminado con zapadores especialistas de Zimbabue y para el 14 de noviembre del 2020 se declaró las Falklands oficialmente libres de minas terrestres. Es decir que por casi cuatro décadas muchos espacios de Falklands estuvieron cercados y restringidos a toda forma de acceso.