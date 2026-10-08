En las Falklands se sienten seguros con apoyo político y militar del Reino Unido

“Estamos acostumbrados a estos desbordes argentinos”, dijo MLA Roberts.

El apoyo político y militar recibido por las Islas Falkland de parte del Reino Unido los hace sentir seguros y muy protegidos, sostuvo la legisladora electa de las Islas, MLA Cheryl Roberts quien ha estado concurriendo a la ronda anual de conferencias de partidos políticos en Gran Bretaña.

Entrevistada por la radio de The Times al finalizar la conferencia del partido Conservador en Birmingham, y tras haber concurrido a las de los Liberales Demócratas en Brighton y en Liverpool del Laborismo, actualmente en el poder, MLA Roberts dijo que el apoyo multipartidario británicos ha sido “insuperable”.

“Sentimos que el apoyo se ha acrecentados diez veces”, y respecto a la retórica belicista y ‘ruido de sables’ proveniente de Argentina, dijo que las Falklands lo estaban esperando ante el inminente comienzo de la explotación petrolera en Sea Lion y efectivamente la sábana desplegada por la escuadra argentina en el Mundial de alguna forma fue la punta de lanza.

Pero si bien puede que sea poco sabido a nivel mundial, “estamos acostumbrados a estos desbordes argentinos” y en este caso en particular responde no solo ante la pronta producción petrolera, sino también ante la caída en las encuestas del presidente Javier Milei y sus planes políticos.

En el hipotético caso de alguna incursión militar, cuando el entrevistador preguntó si en las Falklands acaso no existía temor pues el Reino Unido no cuenta en la actualidad con la capacidad de despliegue que realizara en la década del ochenta, MLA Roberts resaltó el profundo agradecimiento del pueblo de Falklands al Reino Unido y sus fuerzas armadas por el sacrificio de las vidas de los 255 combatientes, lo cual permitiera rescatar a las Islas en las oscuras horas de 1982.

“Ahora, como todos sabemos, hay una presencia militar en las Falklands, con la cual nos sentimos muy confiados y protegidos, no estamos preocupados y tenemos una excelente relación de trabajo con el comandante de las Fuerzas Británicas en Islas del Atlántico Sur, BFSAI, quien nos informa regularmente de la situación. Como dije nos sentimos muy confiados y protegidos con esa presencia militar”

Por último se le preguntó a la legisladora de Falklands si estaban contentos que tras el desarrollo petrolero todos los Isleños iban a ser muy ricos. MLA Roberts sonrió y dijo no saber de dónde salió esa versión pero admitió haber escuchado hablar de unas cifras altísimas por habitante, pero insistió que se trata de un concepto erróneo.

“Efectivamente el desarrollo petrolero impulsará nuestra economía e ingresos pero sabemos que no tienen que ser ingresos de presente, sino también, y tan o más importante para futuras generaciones, y con ese cometido estamos armando la estructura para un fondo soberano que lo garantice y resguarde”, concluyó MLA Cheryl Roberts.