En el tercer aniversario del inicio de la guerra, 5.600 niños esperan ser evacuados de Gaza

Unos 5.600 niños esperan ser evacuados de Gaza para recibir tratamiento médico, según el Ministerio de Salud del territorio, controlado por Hamás, al cumplirse tres años del ataque del grupo contra Israel del 7 de octubre de 2023, que dejó unos 1.200 muertos y 251 rehenes y desencadenó la guerra.

Para salir de la Franja, los pacientes necesitan una derivación del Ministerio de Salud, la aceptación de un país receptor y la autorización de seguridad de Israel. Una de las evacuadas recientemente es Raseel, una niña de seis años herida en el campamento de desplazados de al-Mawasi en julio, que viajó a Egipto a finales de septiembre con apoyo de la Organización Mundial de la Salud. Testigos atribuyeron el ataque a un helicóptero israelí; el Ejército israelí afirmó no tener constancia de un ataque en ese momento y lugar.

Los médicos advierten de que las infecciones resistentes a los antibióticos complican la recuperación de los heridos. Un estudio compartido con el Servicio Mundial de la BBC, basado en casi 80.000 muestras bacterianas recogidas en 11 hospitales entre 2015 y 2025, detecta una resistencia generalizada a antibióticos clave. Lo realizaron investigadores de Gaza con apoyo del Imperial College de Londres y la Universidad Americana de Beirut; aún no ha sido revisado por pares y sus conclusiones son preliminares. “Veremos cómo aumenta el número de amputaciones, incluso si cesa la guerra”, dijo Awni al-Jaafarawi, médico de Médicos Sin Fronteras en el hospital Nasser.

Los investigadores vinculan el problema a la destrucción del agua y el saneamiento. Según la ONU, casi el 90% de esa infraestructura está destruida o dañada, y más del 80% de las familias sufre inseguridad hídrica. El organismo israelí que gestiona los accesos a Gaza, Cogat, sostiene que el agua suministrada supera el umbral humanitario de la ONU y que los medicamentos, incluidos los antibióticos, entran sin restricciones.

El Ministerio de Salud de Gaza cifra en más de 74.000 los palestinos muertos desde el inicio de la guerra y en 1.421 los muertos desde el alto el fuego acordado en octubre de 2025 con mediación de Estados Unidos. Israel cuestiona esas cifras y afirma que actúa para minimizar el daño a la población civil.