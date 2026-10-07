Messi deja la selección tras 21 años y con una fortuna que Forbes estima en 1.100 millones de dólares

El astro anunció su retiro de la selección tras el Mundial de 2026: “Me vacié, ya no tengo más para dar”.

Lionel Messi jugó el martes su último partido con la selección argentina, en un amistoso ante Benín que terminó 3-0 en el estadio Monumental de Buenos Aires, ante más de 80.000 espectadores. A los 39 años, cierra una carrera internacional de 21 años mientras consolida un patrimonio que la revista Forbes estima en 1.100 millones de dólares.

El capitán asistió a Nicolás Otamendi, que también se despedía de la selección, para el primer gol, y a Nico Paz para el segundo, y marcó el tercero de penal a los 70 minutos, su gol 126 con Argentina, récord histórico del seleccionado. “Seguramente es el día más triste de mi carrera y los voy a extrañar”, dijo tras el partido. El himno lo interpretó Fabio Santana, excombatiente de la guerra de 1982.

Con la selección ganó la Copa del Mundo de Catar 2022, las Copas América de 2021 y 2024, la Finalissima de 2022, el oro olímpico en Pekín 2008 y el Mundial Sub-20 de 2005. Anunció su retiro de la selección tras el Mundial de 2026: “Me vacié, ya no tengo más para dar”.

Su actividad fuera de la cancha se ha ampliado. Forbes calcula que ganó unos 1.800 millones de dólares a lo largo de su carrera, antes de impuestos y comisiones; otras estimaciones sitúan su patrimonio entre 850 y 1.000 millones. En la lista de deportistas mejor pagados de 2026 de esa revista figura tercero, con 140 millones, la mitad por su actividad deportiva y la otra mitad por contratos comerciales y negocios.

En el Inter Miami, donde tiene contrato hasta 2028, percibe 28,3 millones de dólares garantizados, según el sindicato de jugadores de la liga estadounidense, y el club ha anunciado que será socio cuando se retire. Mantiene desde 2017 un contrato vitalicio con Adidas.

Messi es propietario o socio de cinco clubes en cuatro países: el Inter Miami; Leones de Rosario, presidido por su hermano Matías; la Unió Esportiva Cornellà y el Club Deportivo Eldense, de la segunda división española, cuya compra está pendiente de autorización; y el Deportivo LSM, de la tercera división uruguaya, al que se sumó en mayo de 2025. Posee además seis hoteles de la marca MiM en España y Andorra, líneas de vinos y perfumes, y participaciones inmobiliarias en Rosario y Barcelona. El holding familiar que gestiona sus negocios, Limecu España 2010, trasladó su sede a Andorra en 2025.

“El tema empresarial es algo que me interesa. Me gustaría seguir aprendiendo porque no sé nada y estoy arrancando en esto”, dijo en noviembre de 2025.