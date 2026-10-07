Exjueza del Supremo venezolano dice que fue coaccionada para inhabilitar a Machado

“La vida de mis familiares se usó para forzarme a firmar decisiones claves que afectaron el rumbo democrático del país”, dijo César Siero

La exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela Bárbara César Siero denunció que la detención de dos de sus hermanos y de su cuñada, a finales de 2023, fue utilizada para obligarla a firmar las sentencias que mantuvieron inhabilitada a la líder opositora María Corina Machado. Lo afirmó en un video de 43 minutos publicado el martes en YouTube.

“La vida de mis familiares se usó para forzarme a firmar decisiones claves que afectaron el rumbo democrático del país”, dijo César Siero, magistrada desde 2014 y hasta 2024 vicepresidenta de la Sala Político-Administrativa. Según su relato, el general Guillermo Enrique César Siero, el mayor Guillermo Henry César Siero y la mayor Diana Victoria Justo fueron detenidos y permanecieron desaparecidos desde el 15 de diciembre de 2023, el mismo día en que Machado presentó su recurso para recuperar sus derechos políticos, en el marco de los acuerdos de Barbados. La exmagistrada afirma que, temiendo por sus vidas, firmó las decisiones en diciembre y de nuevo en enero de 2024, y que después fue obligada a renunciar: “Me dijeron que si no renunciaba me iba a ir peor”.

Sus tres familiares fueron condenados la semana pasada —el general a 12 años de prisión y los otros dos a tres— en el caso conocido como Brazalete Blanco, por una supuesta conspiración para asesinar al entonces presidente Nicolás Maduro, un expediente que ella califica de “fabricado”. En ese mismo proceso fue absuelta la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel.

César Siero sostiene que acudió sin respuesta a la entonces presidenta del Supremo, Gladys Gutiérrez, al entonces fiscal general, Tarek William Saab, y al ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Afirma que también escribió a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y que solo la nueva defensora del pueblo, Eglée González Lobato, se comprometió a revisar el caso; su solicitud de amnistía fue rechazada. Ninguno de los señalados se ha pronunciado. La exmagistrada pidió protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y a Human Rights Watch.

Machado no pudo inscribirse en las elecciones presidenciales de 2024 y la oposición presentó como candidato a Edmundo González Urrutia. La Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU ha cuestionado en varios informes la falta de independencia del poder judicial venezolano.

La denuncia llega mientras el Gobierno interino y la Asamblea Nacional negocian, en una mesa de diálogo impulsada por Estados Unidos, la renovación completa del Supremo, cuyo número de magistrados se amplió de 20 a 32. Aún no se ha constituido el comité que deberá elegirlos.