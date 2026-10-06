Lula busca a los abstencionistas y a los mayores de 70 para revertir la primera vuelta

Desde que Brasil volvió a elegir presidente por voto directo, en 1989, ningún candidato que quedó segundo en la primera vuelta ganó la segunda

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, centrará su campaña para la segunda vuelta del 25 de octubre en movilizar a quienes no votaron el domingo, en especial a los mayores de 70 años, y en atraer al electorado de centro, tras quedar casi dos puntos por detrás del senador Flávio Bolsonaro en la primera vuelta.

El desafío es histórico. Desde que Brasil volvió a elegir presidente por voto directo, en 1989, ningún candidato que quedó segundo en la primera vuelta ganó la segunda.

A partir de los 70 años el voto deja de ser obligatorio en Brasil, y en 2022 la abstención en esa franja rondó el 60%, según datos citados por el diario El País. El último sondeo de Datafolha antes de la votación daba a Lula una ventaja de 11 puntos entre los electores de más edad. El presidente ya se había dirigido a ellos en la recta final: “No crean que por tener 70 años no deben votar. Vayan, levántense y voten”.

Según la agencia Reuters, Lula también baraja anunciar que su vicepresidente, Geraldo Alckmin, figura del centroderecha, sería su ministro de Hacienda en un eventual nuevo mandato, como gesto hacia el empresariado. El Partido de los Trabajadores confía además en que el Congreso apruebe esta semana su propuesta de reducir la jornada laboral para garantizar dos días libres semanales sin recorte salarial.

“La segunda vuelta es otra elección. Implica el enfrentamiento directo de proyectos”, dijo a la cadena Globo el presidente del partido, Edinho Silva, que anticipó que Lula irá “a todos los debates que pueda”. En la noche electoral, el presidente vinculó a su rival con el crimen organizado en Río de Janeiro; Bolsonaro está investigado en el caso Banco Master, sin acusación formal, y no consta ninguna causa en su contra por crimen organizado.

Bolsonaro, del Partido Liberal, compareció el martes en Brasilia junto al gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reelegido el domingo, y busca el apoyo de su partido, Republicanos, y de otras formaciones de derecha. Los candidatos eliminados en la primera vuelta sumaron en torno al 8% de los votos. El senador dijo que acudirá a los debates si Lula lo hace: “Quiero comparar los programas de gobierno”. En la primera vuelta, ninguno de los dos participó en un debate. El primero de la segunda está previsto para el domingo 11.