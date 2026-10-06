British Airways vuelve a volar sin escalas Londres-Buenos Aires y suma un servicio diario a Santiago

Será, según la aerolínea, el único vuelo sin escalas entre Londres y Buenos Aires

British Airways volverá a operar desde el 28 de marzo de 2027 un vuelo diario sin escalas entre el aeropuerto londinense de Heathrow y Buenos Aires, que continuará hacia Santiago de Chile. La ruta directa entre la capital británica y la argentina no se operaba desde octubre de 2023.

El servicio, con los vuelos BA245 y BA244, se operará con un Boeing 777. Será, según la aerolínea, el único vuelo sin escalas entre Londres y Buenos Aires. Actualmente, la conexión con la capital argentina se realiza con escala en Río de Janeiro; a partir de marzo, el vuelo diario Londres–Río dejará de continuar hacia Buenos Aires, lo que liberará plazas para el mercado brasileño.

Para Chile, el cambio supone un nuevo servicio diario con escala en Buenos Aires, que se suma al vuelo sin escalas Londres–Santiago que la aerolínea opera tres veces por semana, según el comunicado y la cobertura de medios especializados del sector.

“Buenos Aires siempre ha sido una pieza clave de nuestra red sudamericana, y estamos encantados de reforzar nuestro compromiso con un servicio diario sin escalas desde Londres”, dijo Neil Chernoff, director de Planificación y Estrategia de British Airways, que este año celebra 80 años de vuelos a la región.

El anuncio, realizado el 17 de septiembre, forma parte de un aumento del 25% de la capacidad de la aerolínea en América Latina para la temporada de verano europeo de 2027, que incluye además la conversión de la ruta a San José de Costa Rica en un servicio anual y nuevas rutas a Tanzania desde mayo.

El tráfico aéreo chileno muestra un mercado a la baja. Según la Junta de Aeronáutica Civil, en agosto se transportaron 2.188.070 pasajeros, un 2,1% menos que un año antes; el tráfico internacional cayó un 2,8% y los pasajeros llegados desde Europa, un 2,2%.