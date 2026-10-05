Lula apuesta por la educación y por los abstencionistas para revertir el resultado en la segunda vuelta

“El resultado, muchas veces, es inesperado. Uno nunca consigue todo aquello que quería”, dijo el presidente desde un hotel de São Paulo

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, fijó la educación, la investigación y la política industrial como ejes de su campaña para la segunda vuelta del 25 de octubre, y llamó a votar a los más de 30 millones de brasileños que se abstuvieron el domingo, tras quedar por detrás del senador Flávio Bolsonaro en la primera vuelta.

Con el 99,9% de los votos escrutados, Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos válidos y Lula el 45%. “El resultado, muchas veces, es inesperado. Uno nunca consigue todo aquello que quería”, dijo el presidente desde un hotel de São Paulo. “La segunda vuelta es el momento de mostrar la verdadera fotografía del Brasil de hoy y del Brasil que queremos.”

Lula prometió mantener la inversión en universidades, institutos federales y educación secundaria, y ampliar el programa Pé-de-Meia, que otorga un incentivo económico a los estudiantes para reducir el abandono escolar. “Será a través de la educación que vamos a cambiar este país”, sostuvo, y vinculó esa apuesta con el aumento de la capacidad productiva y tecnológica.

El presidente, de 80 años, volvió a cuestionar la trayectoria de su rival, a quien atribuyó “sospechas gravísimas” por supuestos vínculos con el crimen organizado y con el caso Banco Master. Bolsonaro está investigado en ese caso, sin acusación formal, y ha negado cualquier irregularidad.

La abstención será clave. Los votos de los candidatos eliminados en la primera vuelta, que sumaron en torno al 8%, proceden mayoritariamente de electores de centroderecha y derecha, mientras que quienes no votan pertenecen en mayor proporción a los sectores de menores ingresos, base electoral de Lula.