La oposición arrebata Asunción al Partido Colorado y retiene Ciudad del Este en las municipales de Paraguay

En Ciudad del Este, Daniel Pereira Mujica, del partido opositor Yo Creo, ganó con el 72,83% y aseguró la continuidad de esa fuerza al frente de la municipalidad, que hasta ahora dirigía Miguel Prieto

La oposición paraguaya ganó la intendencia de Asunción y retuvo la de Ciudad del Este, las dos ciudades más pobladas del país, en las elecciones municipales celebradas el domingo, según los resultados preliminares de la Justicia Electoral. El gobernante Partido Colorado, sin embargo, se impuso en la gran mayoría de los distritos.

Con el 99,92% de las mesas escrutadas, la ingeniera civil Soledad Núñez, de la Alianza Juntos por Asunción, obtuvo el 47,78% de los votos, frente al 45,98% del colorado Camilo Pérez, presidente del Comité Olímpico Paraguayo, una diferencia de 5.024 votos. Núñez contó con el respaldo de los partidos Patria Querida y Liberal Radical Auténtico. “Asunción votó, Asunción ganó. Hoy ganó la gente que no se rinde, la gente que resiste, la gente que no se vende”, dijo en la noche electoral.

En Ciudad del Este, Daniel Pereira Mujica, del partido opositor Yo Creo, ganó con el 72,83% y aseguró la continuidad de esa fuerza al frente de la municipalidad, que hasta ahora dirigía Miguel Prieto. Prieto ha manifestado su interés en aspirar a la presidencia en 2028.

El Partido Colorado, al que pertenece el presidente Santiago Peña, ganaba en 187 de los 263 distritos y en 11 de las 17 capitales departamentales, y recuperó la intendencia de Encarnación. Los resultados del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares deberán ser confirmados por el escrutinio oficial.

Tras la votación, Núñez anunció que la oposición denunciará ante la Fiscalía la difusión de sondeos a boca de urna durante la jornada. Una consultora publicó en redes sociales, una hora antes del cierre de los centros de votación, tendencias de varias ciudades sin nombrar a los candidatos. El Código Electoral prohíbe difundir esos sondeos hasta una hora después del cierre. “Esto va en contra de la participación electoral”, dijo Núñez, que sostuvo que la publicación pudo haber desalentado a votantes. La senadora liberal Celeste Amarilla calificó la encuesta de “ilegal” y anunció que presentará una denuncia si nadie más lo hace. La consultora no fue identificada públicamente ni se pronunció. La participación en Asunción fue del 61,75%, por encima del 59,65% de 2021.

Las municipales funcionan como termómetro político de cara a las elecciones generales de 2028.