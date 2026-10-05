La bolsa de São Paulo sube 8% y el real se aprecia tras el triunfo de Bolsonaro en primera vuelta

Los mercados brasileños reaccionaron con fuertes subidas este lunes al resultado de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en la que el senador Flávio Bolsonaro superó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva contra lo que anticipaban las encuestas. El índice Bovespa de la Bolsa de São Paulo llegó a subir un 8% en las primeras horas de negociación, por encima de los 208.000 puntos.

Los bancos encabezaron el repunte. En Nueva York, antes de la apertura, los certificados de Bradesco subían 15,2%, los de Itaú 14,4%, los de Nu Holding 12,2%, los de Petrobras 10,3% y los de Vale 6,4%. El real se apreciaba 1,4% frente al dólar, que se cambiaba a 5,14 reales.

Bolsonaro obtuvo el 47% de los votos válidos frente al 45% de Lula, y ambos se enfrentarán en la segunda vuelta del 25 de octubre. Los inversores consideran que el senador del Partido Liberal tendría más probabilidades de impulsar un ajuste fiscal que permita reducir las elevadas tasas de interés; Lula evitó comprometerse con recortes del gasto y amplió programas sociales en la recta final de la campaña. “El mercado quiere cambios, quiere reformas, no quiere un déficit público elevado”, dijo a la agencia Reuters Pedro Galdi, analista de AGF Investments.

No todas las valoraciones fueron incondicionales. Bryan Harris, socio de la consultora de riesgo político Sabio, advirtió que el mercado esperará “señales claras” de que Bolsonaro “se toma en serio” los problemas del país, y señaló que el senador ha mostrado poca aptitud para la formulación de políticas económicas.

El antecedente invita a la cautela. Hace cuatro años, el real se apreció más de 4% y el Bovespa subió 5,5% al día siguiente de que Jair Bolsonaro obtuviera en la primera vuelta un resultado mejor del esperado; semanas después perdió la segunda vuelta frente a Lula.

El Bovespa ya había subido 5% en dólares en septiembre, a medida que mejoraban las perspectivas del senador, pese a las informaciones sobre su relación con Daniel Vorcaro, expropietario del Banco Master, detenido y acusado de fraude. Flávio Bolsonaro está investigado por presunto lavado de dinero en ese caso, sin acusación formal, y niega cualquier irregularidad.