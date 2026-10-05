Flávio Bolsonaro supera a Lula en la primera vuelta y ambos irán al balotaje el 25 de octubre

“Brasil quiere cambio”, dijo Bolsonaro en Brasilia, donde agradeció el respaldo de unos 56 millones de votantes, más de los que obtuvo su padre en la primera vuelta de 2022

El senador Flávio Bolsonaro obtuvo alrededor del 47% de los votos válidos en la primera vuelta de las elecciones presidenciales celebradas el domingo en Brasil y superó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que logró cerca del 45%, según el recuento del Tribunal Superior Electoral. Como ninguno superó la mitad de los votos válidos, ambos se enfrentarán en una segunda vuelta el 25 de octubre.

El resultado contradice las últimas encuestas. El sondeo de Datafolha publicado el sábado, realizado sobre 4.006 entrevistas, daba a Lula el 45% de los votos válidos y a Bolsonaro el 42%; Quaest había situado al presidente cinco puntos por delante en la primera vuelta. El candidato del Partido Liberal encabezó el recuento desde el inicio hasta el final.

“Brasil quiere cambio”, dijo Bolsonaro en Brasilia, donde agradeció el respaldo de unos 56 millones de votantes, más de los que obtuvo su padre en la primera vuelta de 2022. “Queda decretado el fin de la era del PT”, añadió. No mencionó al expresidente Jair Bolsonaro, que cumple en prisión domiciliaria una condena de 27 años por intento de golpe de Estado y a quien su hijo ha prometido amnistiar si llega a la presidencia.

Lula compareció poco después en São Paulo. “El resultado muchas veces es inesperado. Confieso que estaba convencido de que iba a ganar las elecciones en la primera vuelta”, admitió. “Pero tenemos la segunda vuelta, y la segunda vuelta es la hora de la prueba. Mañana empezamos una nueva campaña.” El presidente, de 80 años, criticó las “biografías truculentas” de la familia Bolsonaro y mencionó vínculos con milicias y el caso Banco Master, por el que Flávio Bolsonaro está investigado sin acusación formal.

Los demás candidatos —Ronaldo Caiado, Renan Santos, Augusto Cury y Romeu Zema— sumaron en torno al 8% de los votos válidos. Su electorado, mayoritariamente de centroderecha y derecha, será decisivo en la segunda vuelta, junto con la abstención, que en 2022 alcanzó alrededor del 21% y que tradicionalmente afecta más a los sectores de menores ingresos, base electoral de Lula.

Los brasileños eligieron además gobernadores, la totalidad de la Cámara de Diputados, dos tercios del Senado y las asambleas estaduales. La jornada transcurrió sin incidentes relevantes, más allá de cortes de electricidad en algunos colegios por tormentas, que no afectaron a las urnas electrónicas.

De imponerse el 25 de octubre, Bolsonaro sumaría a Brasil a una serie de victorias de candidatos de derecha en la región, entre ellas las de José Antonio Kast en Chile, Abelardo de la Espriella en Colombia y Keiko Fujimori en Perú. El senador ha prometido incorporar al país al Escudo de las Américas, la coalición de seguridad impulsada por Washington, de la que Brasil está fuera.