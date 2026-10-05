“Está decretado el fin de la era del PT”, celebra Flávio Bolsonaro tras ganar la primera vuelta

El senador prometió reducir el número de ministerios y acabar con la reelección presidencial, una medida que requiere una reforma constitucional; aseguró que a él le basta un solo mandato

El senador Flávio Bolsonaro celebró en Brasilia su victoria en la primera vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas con un mensaje centrado en el cambio. “Cambio, la palabra es cambio. Brasil no aguanta más. Está decretado el fin de la era del PT”, dijo ante la prensa en la puerta de su comité de campaña.

Con casi el 99% de los votos escrutados, el candidato del Partido Liberal obtuvo el 47,08% de los votos válidos frente al 45,10% del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por lo que ambos se enfrentarán en la segunda vuelta del 25 de octubre. Bolsonaro agradeció a los “casi 56 millones” de votantes y se reivindicó frente a los sondeos: “Los institutos de encuestas nos daban por detrás y crecimos”. El último Datafolha daba a Lula 45% y a Bolsonaro 42% de los votos válidos, y AtlasIntel, 47% frente a 44,1%. En 2022, las encuestas también subestimaron el voto de Jair Bolsonaro en la primera vuelta.

El senador prometió reducir el número de ministerios y acabar con la reelección presidencial, una medida que requiere una reforma constitucional; aseguró que a él le basta un solo mandato. También dijo que nombrará al menos a cuatro magistrados del Supremo Tribunal Federal, el mismo que condenó a su padre a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado. Esos nombramientos dependen de que se produzcan vacantes y requieren la aprobación del Senado.

Bolsonaro describió el Gobierno de Lula como una sucesión de “récords” de violencia contra las mujeres, impuestos y empresas cerradas, afirmaciones de campaña que el oficialismo rechaza. Lula, por su parte, cuestionó la trayectoria de su rival y lo vinculó con el caso Banco Master, en el que el senador está investigado sin acusación formal.