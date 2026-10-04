Trump evita respaldar a Lula o a Flávio Bolsonaro el día de la elección en Brasil

“Estoy siguiendo la campaña muy de cerca. Es un país muy importante. La gente de Brasil es fantástica. Son unas elecciones muy importantes”, dijo Trump el jueves

El presidente estadounidense, Donald Trump, no ha expresado su apoyo a ninguno de los dos principales candidatos en la elección presidencial que Brasil celebra este domingo, a diferencia de lo que hizo en los últimos comicios de Honduras, Colombia, Chile, Argentina y Costa Rica.

Consultado dos veces esta semana por periodistas antes de abordar el helicóptero presidencial, Trump respondió con vaguedad. “Estoy siguiendo la campaña muy de cerca. Es un país muy importante. La gente de Brasil es fantástica. Son unas elecciones muy importantes”, dijo el jueves. “Estamos analizando todo el asunto y siguiéndolo muy de cerca”, repitió el viernes.

En el último año, Trump respaldó públicamente a candidatos como Nasry Asfura en Honduras, Abelardo de la Espriella en Colombia antes del balotaje, Javier Milei en Argentina, José Antonio Kast en Chile y Laura Fernández en Costa Rica. El senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, se reunió con él en el Despacho Oval en mayo, de donde salió con una fotografía conjunta pero sin una declaración de apoyo.

La prudencia de Trump contrasta con la tensión de su Gobierno con Brasilia. En julio, Washington aplicó nuevos aranceles a productos brasileños y sancionó a dos ciudadanos y tres empresas del país por supuestos vínculos con el Primer Comando de la Capital, organización que, junto con el Comando Vermelho, designó como terrorista. En 2025 había sancionado a ministros y jueces involucrados en el juicio contra Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, un proceso que Trump calificó de “caza de brujas”.

La Agencia Brasileña de Inteligencia elevó a “nivel crítico” el riesgo de interferencia estadounidense en un informe reservado enviado a fines de agosto a la Presidencia, al Tribunal Superior Electoral y al Ministerio de Justicia. La evaluación es preventiva y no afirma que se haya producido una interferencia efectiva. Según la agencia Reuters, agentes de ese organismo dijeron a una delegación de Francia y Alemania, en septiembre, que había interferencia tanto de Estados Unidos como de Rusia. En Washington, una treintena de legisladores demócratas, entre ellos el senador Bernie Sanders, acusaron en una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, de actuar “como agente de injerencia y desestabilización” en Brasil.

Las encuestas muestran a Lula y a Bolsonaro empatados en un eventual balotaje, que se celebraría el 25 de octubre si ningún candidato supera hoy el 50% de los votos válidos. La votación es electrónica y los resultados suelen conocerse pocas horas después del cierre.