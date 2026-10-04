La Cámara de Comercio de las Falklands confía en la ruta con Punta Arenas pese a las advertencias argentinas

“Ahora necesitamos ver que esto continúe y ver el barco en el mar hacia las islas, y entonces podremos empezar a hablar de que es un éxito. El éxito llega cuando llegan las mercancías”, dijo Summers

El presidente de la Cámara de Comercio de las Falklands, Mike Summers, defendió la reapertura del comercio con la región chilena de Magallanes pese a la ofensiva argentina contra las actividades económicas vinculadas al archipiélago, y advirtió que el encuentro empresarial de esta semana en Punta Arenas solo será un éxito cuando la carga empiece a cruzar el mar.

“Ahora necesitamos ver que esto continúe y ver el barco en el mar hacia las islas, y entonces podremos empezar a hablar de que es un éxito. El éxito llega cuando llegan las mercancías”, dijo Summers en una entrevista con el diario chileno La Prensa Austral. Según explicó, el interés de las empresas magallánicas superó las expectativas de la delegación, y las oportunidades se concentran en la construcción, el forraje para la agricultura, la hotelería y el turismo. Para que la conexión marítima sea viable, añadió, hará falta “un suministro adecuado de negocios en ambos sentidos”.

Consultado sobre el arbitraje anunciado por el presidente argentino, Javier Milei, y sobre las advertencias formuladas desde Tierra del Fuego a quienes comercien con las islas, Summers evitó la confrontación. “Hemos escuchado esto durante muchos, muchos años”, afirmó. “Seguiremos hablando de las oportunidades y comerciando con el sur de Chile mientras sea posible hacerlo. Si ya no es posible, tendremos que encontrar otras vías.” Recordó que hoy las líneas de suministro desde el norte de Europa son “muy largas” y que “tiene sentido” comerciar con “nuestros vecinos amigables”. Si las empresas chilenas tuvieran reparos, sostuvo, “lo dirán y lo rechazarán”, aunque su experiencia de la semana fue la contraria.

Summers, nacido en Stanley en 1952, dirigió entre 1989 y 1996 la Falkland Islands Development Corporation y fue durante dos décadas miembro de la Asamblea Legislativa, que dejó en 2017.

El encuentro, celebrado el 28 y 29 de septiembre, reunió a unas 60 empresas magallánicas y 32 empresas y entidades del archipiélago, con 822 reuniones de negocios. La naviera chilena Easter Island Naviera prevé inaugurar entre noviembre y fin de año una ruta directa entre Punta Arenas y Stanley con un buque de bandera chilena. El Gobierno chileno calificó la iniciativa de “negocio entre privados”.