Estados Unidos retira todos sus bombarderos de la base británica de RAF Fairford

La base, en el condado de Gloucestershire, es una ubicación operativa avanzada del Mando de Ataque Global de la Fuerza Aérea estadounidense

Estados Unidos retiró todos los bombarderos que tenía desplegados en la base de RAF Fairford, en el oeste de Inglaterra, una semana después del incidente cerca de esas instalaciones que investiga la policía antiterrorista británica. Washington no explicó el motivo de la decisión.

“Si bien la seguridad operativa nos impedía confirmar en tiempo real el movimiento de nuestros activos y fuerzas, podemos reconocer ahora que todos los bombarderos estadounidenses desplegados en RAF Fairford han regresado a sus bases en Estados Unidos”, afirmó el domingo un funcionario del Departamento de Defensa. Se trataba de bombarderos B-1B Lancer, alrededor de una docena según la cadena CNN; a fines de septiembre ya habían regresado seis B-52.

La base, en el condado de Gloucestershire, es una ubicación operativa avanzada del Mando de Ataque Global de la Fuerza Aérea estadounidense. Desde marzo, los bombarderos despegaban desde allí en la guerra contra Irán, después de que el Gobierno británico autorizara su uso para lo que calificó de ataques defensivos.

El 27 de septiembre, cinco hombres fueron detenidos cerca de la base tras el aviso de tres vehículos sospechosos, y el jueves la policía arrestó en Londres a un sexto, de doble nacionalidad británica e iraní. Los seis están en libertad bajo fianza y ninguno ha sido acusado formalmente. Washington criticó públicamente la liberación de los sospechosos, que el primer ministro, Andy Burnham, defendió por las estrictas condiciones impuestas.

Burnham afirmó que hay “fuertes indicios” de que Irán tuvo un papel en lo ocurrido, sin aportar detalles. Teherán niega cualquier implicación. El Gobierno británico no se había pronunciado sobre la retirada de los bombarderos al cierre de esta edición.