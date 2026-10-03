Uruguay, tercero en América Latina en pasajeros aéreos internacionales por habitante

En pasajeros totales por habitante, Uruguay registró 0,68, por debajo de la mayoría de los grandes mercados regionales y por encima de Paraguay, Ecuador, Guatemala y Honduras, entre otros.

Uruguay ocupó en 2025 el tercer lugar de América Latina y el Caribe en pasajeros aéreos internacionales por habitante, según datos del Consejo Internacional de Aeropuertos presentados esta semana en Lima, pese a su reducido peso en el volumen total de tráfico de la región.

El país registró 0,67 pasajeros internacionales por habitante, solo por detrás de República Dominicana, con 1,71, y Costa Rica, con 1,62. Como referencia fuera de la región, Estados Unidos marcó 0,77. Argentina, en cambio, se situó en 0,34.

El volumen absoluto cuenta otra historia. Los aeropuertos uruguayos movilizaron unos 2,3 millones de pasajeros en 2025, frente a los 235 millones de Brasil, 191 millones de México, 100 millones de Colombia y 50 millones de Argentina. En pasajeros totales por habitante, Uruguay registró 0,68, por debajo de la mayoría de los grandes mercados regionales y por encima de Paraguay, Ecuador, Guatemala y Honduras, entre otros.

El director general de la rama latinoamericana del organismo, ACI-LAC, Rafael Echevarne, atribuyó la posición uruguaya al desarrollo del Aeropuerto Internacional de Carrasco y a su integración con la actividad logística. “Uruguay es uno de los países estrella, no solamente en la región, sino incluso casi a nivel mundial”, dijo al diario El País. Destacó el centro logístico Latin America Cargo City, en Carrasco, que según él se ha consolidado como plataforma regional para la industria farmacéutica con alcance a Argentina, Brasil y Paraguay, y la integración entre el aeropuerto y el puerto de Montevideo. El aeropuerto y su centro logístico los gestiona el grupo Corporación América.

El dato se enmarca en un mercado regional que crece a un ritmo más moderado. En el primer semestre de 2026, el tráfico de pasajeros de América Latina y el Caribe aumentó 1,9% y la carga 3,6%. ACI-LAC proyecta un crecimiento de largo plazo del 3,1% anual, que llevaría a la región de unos 809 millones de pasajeros este año a cerca de 1.500 millones en 2045, con inversiones necesarias estimadas en 178.000 millones de dólares en treinta años.

La recuperación tras la pandemia ha sido desigual: según el organismo, 133 aeropuertos de la región siguen por debajo de su tráfico de pasajeros de 2019 y 161 no han recuperado sus niveles de carga.