Halliburton se retira de Sea Lion tras ser advertida de sanciones penales y civiles por Argentina

En un comunicado la compañía, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, informó que estuvo en contacto con la “Autoridad Federal Argentina” sobre una eventual participación en el proyecto

La empresa estadounidense de servicios petroleros Halliburton confirmó el viernes que ni ella ni sus filiales trabajarán en el proyecto Sea Lion ni participarán en actividades de exploración o producción de hidrocarburos en las Falklands/Malvinas o sus alrededores, después de que las autoridades argentinas le plantearan la aplicación de sanciones penales y civiles.

En un comunicado emitido en Houston, la compañía, que cotiza en la Bolsa de Nueva York, informó que estuvo en contacto con la “Autoridad Federal Argentina” sobre una eventual participación en el proyecto. Según el texto, esa autoridad planteó cuestiones sobre “la aplicación penal y civil de la legislación existente”, sobre la legislación penal y civil pendiente y sobre las normas de certificación del derecho a contratar. La empresa no identificó el organismo con el que mantuvo el contacto. El comunicado se refiere al archipiélago como “Malvinas Islands”.

Es la primera vez que una de las compañías alcanzadas por la ofensiva argentina detalla públicamente el contenido de las advertencias recibidas. La legislación pendiente es el proyecto de ley de soberanía que el Gobierno de Javier Milei envió al Congreso el 18 de septiembre, que amplía las prohibiciones a todos los recursos naturales de la plataforma continental.

La decisión de la casa matriz confirma la que habían anunciado a comienzos de septiembre las filiales argentinas de Halliburton y Baker Hughes, después de que lo hiciera SLB, antes Schlumberger. Las tres son las mayores empresas de servicios petroleros del mundo. Halliburton Argentina afirmó entonces que “respeta la soberanía de la República Argentina”, y la petrolera estatal YPF celebró las decisiones. Según medios argentinos, la Cancillería advirtió a las unas 180 empresas notificadas que colaborar con Sea Lion podría inhabilitarlas para operar en Vaca Muerta, la principal formación de hidrocarburos no convencionales del país; el comunicado de Halliburton no hace referencia a ese punto.

Sea Lion, situado unos 220 kilómetros al norte del archipiélago, lo desarrollan la israelí Navitas y la británica Rockhopper bajo licencias del gobierno local, y prevén iniciar la perforación a comienzos de 2027. Rockhopper afirmó el miércoles que seguirá adelante con el proyecto. El Reino Unido sostiene que la actividad es legítima y se rige por la legislación del archipiélago, y en una guía publicada el 15 de septiembre ofreció aclarar su posición a las empresas que reciban presiones de terceros países. No hubo respuesta británica ni de las empresas del proyecto a este comunicado.

Argentina mantiene 60 procedimientos administrativos abiertos, sin sanción aplicada, y tres denuncias penales contra diez empresas, y anunció el lunes un arbitraje internacional contra el Reino Unido. Ninguna imputación ha sido probada.