El puerto de Stanley inicia el dragado de su muelle energético durante tres meses

El objetivo es crear un canal de aproximación más profundo y un espacio de atraque en la instalación, conocida hasta ahora como Temporary Dock Facility

El Gobierno de las Falklands comenzará el lunes 5 de octubre el dragado del canal de acceso y de una dársena de atraque en el Energy Dock Facility del puerto de Stanley, unas obras que se prolongarán durante aproximadamente tres meses, según un aviso a los navegantes emitido por la capitanía de puerto.

El objetivo es crear un canal de aproximación más profundo y un espacio de atraque en la instalación, conocida hasta ahora como Temporary Dock Facility. El aviso, firmado por el capitán de puerto, Steuart Barlow, no detalla el motivo del cambio de denominación.

Los trabajos estarán a cargo de la barcaza autoelevable Abeko Server 3, que utilizará una excavadora de brazo largo para cargar dos gánguiles. El remolcador Afon Alaw los trasladará hasta una zona de vertido situada a unas seis millas náuticas al este de Mengeary Point.

Las operaciones se realizarán todos los días entre las 6 y las 18 horas, si las condiciones meteorológicas lo permiten. La capitanía pidió a las embarcaciones que circulen a baja velocidad y con el mínimo oleaje posible, y que mantengan una amplia distancia con el remolcador durante los traslados. Los movimientos se anunciarán por el canal 10 de VHF.