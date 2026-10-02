Brasil llega a las urnas sin un solo debate entre Lula y Flávio Bolsonaro

Lula, que cumplirá 81 años el 27 de octubre, afirmó: “Esta es mi última elección”, y prometió reducir la jornada laboral para eliminar el trabajo los sábados

La cadena brasileña Globo canceló el jueves, una hora antes de su inicio, el último debate presidencial previsto antes de la primera vuelta del domingo, tras una sucesión de decisiones judiciales y las ausencias del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y del senador Flávio Bolsonaro. Los dos principales candidatos llegan así a las urnas sin haberse enfrentado en ningún debate televisado durante toda la campaña.

Lula había anunciado el miércoles que no asistiría y que a esa hora participaría en una entrevista en el podcast Flow. A pedido de su campaña, que alegó un “potencial desequilibrio”, la jueza del Tribunal Superior Electoral Estela Aranha prohibió a la emisora mostrar el atril vacío del presidente y que los demás candidatos le dirigieran preguntas, dos puntos incluidos en las reglas pactadas con los aspirantes. La magistrada recordó que la asistencia a los debates es “facultativa”.

Tras ese fallo, Bolsonaro anunció que tampoco iría. “Acabo de tomar la decisión de no ir al debate de Globo debido a la censura impuesta al evento por el TSE. La prensa tiene que ser libre y las elecciones, limpias”, afirmó el candidato del Partido Liberal. Después, el ministro del Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes ordenó incluir a Renan Santos, del partido Misión, que no cumplía la regla de contar con al menos cinco parlamentarios.

Globo sostuvo en un comunicado que “las sucesivas decisiones judiciales tomadas momentos antes de la realización del debate generan inseguridad jurídica y representan una injerencia indebida en la libertad que tienen los medios de comunicación para organizar los debates”.

En la entrevista, Lula calificó el formato de “infructuoso”, dijo que permite “bromitas” de candidatos con menor respaldo y propuso que los debates se organicen según el peso electoral de cada aspirante. “Me caes mejor tú que Globo”, le dijo al conductor.

El jueves fue además el último día de propaganda electoral. Lula, que cumplirá 81 años el 27 de octubre, afirmó: “Esta es mi última elección”, y prometió reducir la jornada laboral para eliminar el trabajo los sábados. Bolsonaro llamó a dejar atrás “el viejo sistema” y evitó ataques directos contra el presidente. Las encuestas los sitúan en empate técnico en un eventual balotaje.