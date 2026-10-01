Empresas de Punta Arenas y las Falklands celebran más de 800 reuniones de negocios

El encuentro es el paso previo a una conexión marítima directa con un buque de bandera chilena de Easter Island Naviera, que la empresa prevé inaugurar entre mediados de noviembre y fin de año

Empresarios de Punta Arenas, en el sur de Chile, y de las Falklands mantuvieron 822 reuniones de negocios durante dos jornadas, en un encuentro que los organizadores calificaron de exitoso y que sirve de antesala a la reapertura de una ruta marítima directa entre la ciudad chilena y Stanley, prevista para los próximos meses.

El “Encuentro Empresarial Punta Arenas – Las Islas” se celebró el lunes 28 y el martes 29 de septiembre en el Hotel Cabo de Hornos. Lo organizaron la Municipalidad de Punta Arenas y la naviera chilena Easter Island Naviera, y reunió a unas 60 empresas magallánicas y a una delegación de 42 representantes de 32 empresas y entidades del archipiélago, encabezada por Louise Ellis, subdirectora general de la Falkland Islands Development Corporation. Los rubros convocados incluyeron alimentos, productos de limpieza, cemento, madera y repuestos. Según los organizadores, varios empresarios cerraron contratos, aunque no se informó cuántos.

“Ha sido un buen par de días, estamos en un viaje para conectar el pasado con el futuro. Hemos trabajado con Punta Arenas y Magallanes durante muchas décadas. Ha sido interrumpido recientemente, pero esperamos trabajar de nuevo con viejos y nuevos amigos”, dijo Mike Summers, director de la Cámara de Comercio de las Falklands y exmiembro de la Asamblea Legislativa. Ellis afirmó que existe interés de ambas partes en desarrollar negocios.

El encuentro es el paso previo a una conexión marítima directa con un buque de bandera chilena de Easter Island Naviera, que la empresa prevé inaugurar entre mediados de noviembre y fin de año. Su gerente general, Pablo Pacheco, la describió como una ruta de abastecimiento “entre privados”. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, dijo que la ciudad aspira a convertirse en “el gran supermercado” de las islas.

El Gobierno chileno calificó la iniciativa de “negocio entre privados”. El ministro de Defensa, Fernando Barros, había sostenido días antes que el apoyo de Chile al reclamo de soberanía argentino no implica restricciones al comercio con el archipiélago. Según la prensa chilena, la Cancillería argentina siguió el encuentro con atención; no hubo una declaración oficial argentina al respecto.

La nueva ruta competiría con el abastecimiento que hoy llega a las islas desde Montevideo.