El canciller uruguayo distingue entre la “isla invadida” y el dinero que sale de las Falklands/Malvinas

El canciller dijo que ese fue el tema central de su conversación con su par argentino, Pablo Quirno, y negó haber abordado con él el interés uruguayo en adquirir buques británicos

El canciller uruguayo, Mario Lubetkin, sostuvo que la disputa por las Falklands/Malvinas cambió de naturaleza con la exploración petrolera: una cosa, dijo, es “la isla invadida” y “la lucha contra el colonialismo”, y otra “cuando de ahí se saca mucho dinero”. Sus declaraciones llegan mientras el Gobierno de Yamandú Orsi evalúa comprar dos patrulleros a la Marina Real británica, una operación que ya motivó una resolución de veinte diputados del partido del presidente argentino, Javier Milei.

“Cuando inició el proceso de prospección petrolera por parte de Reino Unido a las islas, cambió la lógica de todo el tema de las Malvinas”, afirmó el miércoles en el programa Arriba Gente, de Canal 10, en referencia al uso económico de un territorio que describió como “tomado colonialmente”. “Eso significa que detrás de eso viene la articulación militar, porque tú vas a tratar de defender esos fondos”, sostuvo, y planteó la necesidad de pasar “a otra fase” que incluya una reflexión del sistema político. Señaló además que Argentina “está defendiendo sus derechos y su patrimonio”.

El canciller dijo que ese fue el tema central de su conversación con su par argentino, Pablo Quirno, y negó haber abordado con él el interés uruguayo en adquirir buques británicos.

El Reino Unido ofreció a Uruguay tres patrulleros oceánicos de la clase River de primera generación —HMS Tyne, HMS Mersey y HMS Severn—, de los que el Ministerio de Defensa aspira a adquirir hasta dos. Una misión de la Armada visitó el Mersey en Londres en mayo, y la transferencia podría concretarse en 2028, cuando la Marina Real los retire del servicio. No hay una decisión definitiva. La búsqueda responde a la cancelación, en octubre de 2025, de un contrato con el astillero español Cardama por dos patrulleras, que el Gobierno rescindió tras detectar “fuertes indicios” de fraude.

La Armada uruguaya formuló reparos técnicos, entre ellos la falta de un hangar para helicópteros. El senador opositor Javier García, exministro de Defensa, calificó la operación de “más política que técnica” y advirtió sobre la señal que daría a Buenos Aires en el actual contexto.

En Argentina, el diputado Damián Arabia presentó con otros 19 legisladores de La Libertad Avanza un proyecto de resolución que expresa “desconcierto y preocupación” por la posible compra. “Nuestros lazos de hermandad y el histórico, solidario y generoso apoyo uruguayo a la Causa Malvinas ameritan evitar esta adquisición”, escribió. La resolución no es vinculante y el Gobierno argentino no ha formulado una protesta oficial.

Las declaraciones se producen en medio de una escalada. Argentina anunció el lunes un arbitraje contra el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion; la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, respondió el miércoles que esa conducta “plantea interrogantes” sobre la fiabilidad argentina como socio. El Reino Unido sostiene que la actividad se rige por la legislación del archipiélago conforme al derecho internacional. En el referéndum de 2013, con una participación del 92%, el 99,8% de los votantes optó por mantener el estatus de territorio británico de ultramar.