El canciller británico reitera su apoyo a las Falklands/Malvinas en una reunión con Cheryl Roberts

La reunión es la primera del canciller con un miembro de la Asamblea desde que Argentina anunció, el 28 de septiembre, un arbitraje contra el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion

El canciller británico, Ed Miliband, recibió el jueves en Londres a Cheryl Roberts, miembro de la Asamblea Legislativa de las Falklands/Malvinas, y le reiteró que el Reino Unido “está hombro con hombro” con los habitantes del archipiélago y “se mantiene firme” en el apoyo a su derecho “a determinar su propio futuro y a desarrollar sus propios recursos”.

Miliband difundió el mensaje en la red social X tras el encuentro, celebrado en la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo. La Asamblea Legislativa informó por su parte que el canciller expresó el respaldo “inquebrantable” de Londres al archipiélago. Ninguna de las dos partes detalló los temas tratados.

Roberts es la titular de la cartera de Comercio, Industria y Recursos Minerales del archipiélago, y fue quien anunció el 21 de septiembre la prórroga por cinco años de las licencias de hidrocarburos costa afuera.

La reunión es la primera del canciller con un miembro de la Asamblea desde que Argentina anunció, el 28 de septiembre, un arbitraje contra el Reino Unido por el proyecto petrolero Sea Lion, con un plazo de dos semanas para que Londres frene la explotación. La fórmula “hombro con hombro” retoma la que usó la ministra para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, en su respuesta del 30.

Argentina reclama la soberanía del archipiélago y sostiene que las licencias otorgadas por el gobierno local carecen de validez. En el referéndum de 2013, con una participación del 92%, el 99,8% de los votantes optó por mantener el estatus de territorio británico de ultramar.