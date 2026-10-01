Detenido un británico-iraní por el incidente de la base de RAF Fairford

El primer ministro, Andy Burnham, dijo que hay “fuertes indicios” de que Irán “tuvo un papel” en lo ocurrido, aunque añadió que no podía dar detalles y que se trata de una investigación en curso

La policía antiterrorista británica detuvo el jueves en Londres a un hombre de 25 años con doble nacionalidad británica e iraní, por sospecha de preparar actos terroristas en relación con el incidente del domingo cerca de la base aérea de RAF Fairford, en el oeste de Inglaterra, utilizada por la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

El arresto se produjo en el barrio de Westminster, donde se registraron dos domicilios. La policía había informado inicialmente que el detenido tenía 27 años y que un segundo hombre había sido interrogado, pero en una actualización posterior corrigió ambos datos. Los cinco hombres arrestados el domingo cerca de la base —ciudadanos británicos de entre 23 y 25 años, residentes en Londres— siguen en libertad bajo fianza. Ninguno ha sido acusado formalmente.

Los cinco fueron detenidos de madrugada tras el aviso de que tres vehículos sospechosos se dirigían a la base, primero por presuntos delitos con explosivos y luego por sospecha de preparar un acto terrorista. En las furgonetas se halló gasolina, pero ningún artefacto explosivo. Según la BBC, uno de ellos había llamado él mismo al número de emergencias una hora antes de que una vecina alertara sobre un grupo de hombres enmascarados.

“La investigación es enormemente compleja”, dijo Vicki Evans, coordinadora nacional de la policía antiterrorista, que afirmó que se analizan “todos los ángulos posibles, incluida la participación de un Estado extranjero”.

El primer ministro, Andy Burnham, dijo el miércoles que hay “fuertes indicios” de que Irán “tuvo un papel” en lo ocurrido, aunque añadió que no podía dar detalles y que se trata de una investigación en curso. El canciller iraní, Abbas Araghchi, respondió que Burnham “se equivoca de objetivo”, y Teherán negó cualquier implicación. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había hablado el lunes de “la mano de un actor extranjero”, sin aportar pruebas. Washington criticó la liberación bajo fianza; Burnham la defendió por las estrictas condiciones impuestas.

RAF Fairford es utilizada por la Fuerza Aérea estadounidense desde hace décadas. En los últimos meses han despegado de allí bombarderos hacia Oriente Medio, después de que el Gobierno británico autorizara su uso para lo que calificó de ataques defensivos contra Irán.