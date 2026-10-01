Christa Pike sobrevive a una ejecución fallida en Tennessee y permanece en estado crítico

Testigos de la ejecución afirmaron que seguía respirando y que se la oía roncar casi una hora después, cuando fueron retirados de la sala. Fue trasladada en ambulancia a un hospital cercano

Christa Pike, la única mujer condenada a muerte en el estado estadounidense de Tennessee, sobrevivió el miércoles a un intento de ejecución por inyección letal y permanece en estado crítico en un hospital, según informaron sus abogados. Su defensa pidió al gobernador, Bill Lee, que conmute la pena.

A Pike, de 50 años, se le administraron las dos dosis de pentobarbital que prevé el protocolo estatal —dos jeringas de 50 mililitros— en la prisión de máxima seguridad Riverbend, en Nashville. Testigos de la ejecución afirmaron que seguía respirando y que se la oía roncar casi una hora después, cuando fueron retirados de la sala. Fue trasladada en ambulancia a un hospital cercano. “Christa está viva en este momento. No tenemos idea de su pronóstico, pero sabemos que está recibiendo atención médica para salvarle la vida”, dijo el jueves Randy Spivey, de la Oficina del Defensor Post-Condena de Tennessee.

El Departamento Correccional sostuvo que se siguió “cada paso del protocolo de ejecución” aprobado por la Fiscalía General, pero no explicó por qué el procedimiento no se completó ni informó sobre el estado de la condenada. La defensa alegó dificultades para acceder a las venas, venas reventadas, pentobarbital degradado y falta de atención médica de emergencia, y criticó el carácter reservado del protocolo. Joel Zivot, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory y asesor del equipo legal de Pike, dijo a la BBC que el fármaco probablemente no alcanzó en sangre un nivel suficiente y que es probable que sufra una lesión cerebral.

Pike fue condenada por el asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, cometido en Knoxville en enero de 1995, cuando la acusada tenía 18. La familia de la víctima reclamó explicaciones tras el procedimiento fallido. De haberse completado, habría sido la primera ejecución de una mujer en Tennessee en más de dos siglos.

El estado adoptó el protocolo de un único fármaco tras una pausa de tres años: el gobernador Lee suspendió las ejecuciones en 2022, cuando una investigación reveló que las autoridades penitenciarias no cumplían sus propias normas de análisis de los fármacos, y se reanudaron en 2025. En enero de ese año, el entonces fiscal general federal, Merrick Garland, había retirado el protocolo federal basado en pentobarbital, citando el riesgo de dolor y sufrimiento innecesarios. En enero de 2026, Pike demandó al estado alegando que un trastorno sanguíneo hacía el método inconstitucionalmente cruel en su caso; un juez rechazó en agosto bloquear la ejecución.

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, siete de los veinte intentos de ejecución realizados en Estados Unidos en 2022 presentaron problemas visibles.