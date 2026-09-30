Un piloto apuñala a otro en un vuelo de Dubái a Tel Aviv y los pasajeros lo reducen

El piloto señalado fue detenido y es interrogado por las autoridades saudíes, según el primer ministro. El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, identificó como emiratí al piloto herido.

Un piloto de un vuelo de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv apuñaló este miércoles a otro piloto en la cabina y, según el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “aparentemente intentó estrellar el avión”. Pasajeros y miembros de la tripulación lo redujeron y la aeronave aterrizó de emergencia en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudí, con sus 174 pasajeros a salvo, 166 de ellos israelíes.

El vuelo FZ1073, un Boeing 737 MAX, había despegado de Dubái a las 03.05 GMT. Cerca de la frontera entre Israel y Jordania declaró primero una emergencia general y, minutos después, emitió el código de interferencia ilícita que se usa en casos de secuestro. Según Netanyahu, el avión perdió unos 5.200 metros de altitud en menos de dos minutos antes de desviarse. Aterrizó en Tabuk a las 06.58 GMT. La Fuerza Aérea israelí envió cazas en dirección a la aeronave.

Netanyahu dijo haber hablado con un pasajero que, junto a un miembro de la tripulación, irrumpió en la cabina y redujo al piloto “mientras intentaba sabotear los sistemas del avión”; otro tripulante estabilizó la aeronave. Flydubai informó que el avión fue asegurado por tripulación de servicio que viajaba a bordo, que lo desvió y aterrizó. El piloto señalado fue detenido y es interrogado por las autoridades saudíes, según el primer ministro. El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, identificó como emiratí al piloto herido.

Imagens de passageiros capturam o pânico a bordo de um voo da Flydubai após o co-piloto esfaquear o piloto, levando a aeronave a uma descida rápida de 17.000 pés. Passageiros correram em direção à cabine de pilotagem enquanto o co-piloto omanense começou a esfaquear o piloto.… — FREE BUBBLE (@FreeBubble40637) September 30, 2026

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, calificó el hecho de “intento de atentado yihadista”. La aerolínea sostuvo que los motivos “se desconocen” y están sujetos a una investigación formal, y pidió “abstenerse de especulaciones prematuras”. Ninguna autoridad ha informado cargos.

Varios pasajeros relataron que el avión comenzó a caer y que se oyeron gritos desde la cabina antes de que entre tres y cinco hombres entraran a reducir al agresor. Todos fueron trasladados en un avión de reemplazo enviado por Flydubai, que aterrizó en Tel Aviv por la tarde.

El episodio ocurre a pocas semanas de las elecciones israelíes. El ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, lo calificó de atentado; los opositores Yair Lapid y Avigdor Liberman acusaron al oficialismo de buscar rédito político. La ministra de Transportes, Miri Regev, pidió suspender los vuelos de Flydubai. El exembajador israelí en Emiratos Árabes Unidos Amir Hayek pidió en cambio dejar que la aerolínea investigue, y el presidente Isaac Herzog dijo que Israel seguirá actuando “junto con nuestros socios emiratíes”.

Flydubai opera diez vuelos diarios en cada sentido entre Dubái y Tel Aviv, una ruta abierta tras los Acuerdos de Abraham de 2020, por los que Emiratos reconoció a Israel.