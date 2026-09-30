Londres rechaza el arbitraje argentino y cuestiona la “fiabilidad” de Argentina como socio

MLA Roberts this morning working the Labour Party Conference with Minister of Overseas Territories and Defence Secretary Wes Streeting

El Gobierno británico rechazó la decisión argentina de iniciar un arbitraje internacional por el proyecto petrolero Sea Lion y afirmó que la ofensiva de Buenos Aires sobre las Falklands/Malvinas “plantea interrogantes sobre la fiabilidad de Argentina como socio del Reino Unido”. Es la primera vez que Londres proyecta la disputa sobre el conjunto de la relación bilateral.

La declaración, firmada por la subsecretaria de Estado parlamentaria para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, y difundida el miércoles, describe el recurso a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar como “el último intento de socavar los derechos y los medios de vida” de los habitantes del archipiélago. Sostiene que estos “eligieron libre y democráticamente su futuro” y que tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales “sin intimidación, coacción ni interferencia de terceros”, y que la actividad hidrocarburífera se rige por la legislación local “en plena conformidad con el derecho internacional, incluida la Convención”. Son posiciones del Gobierno británico, disputadas por Argentina.

Según el texto, Londres transmitió esta semana al embajador argentino en el Reino Unido que los esfuerzos por obstruir la actividad económica “no son actos de un compromiso internacional responsable” sino “intentos deliberados de socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo autogobernado”. La declaración concluye que el Reino Unido seguirá “hombro con hombro” con el gobierno del archipiélago y defenderá “enérgicamente” sus deseos, su economía y su derecho a la autodeterminación. En su cuenta de X, Kumaran escribió: “Las Falkland Islands son británicas”. Rockhopper Exploration, socia británica del proyecto, afirmó que seguirá adelante con Sea Lion y calificó de “ilegítimo” el reclamo argentino, según el Buenos Aires Herald.

El presidente Javier Milei ordenó el lunes iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en el Anexo VII de la Convención y dio a Londres dos semanas para impedir la explotación en la cuenca norte del archipiélago; si no lo hace, Argentina pedirá medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo. Buenos Aires sostiene que la explotación unilateral contraviene las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General y causa un perjuicio “irreversible e irreparable” a sus derechos. En casos anteriores, tribunales de la Convención declinaron pronunciarse sobre controversias de soberanía territorial.

Argentina mantiene además 60 procedimientos administrativos abiertos, sin sanción aplicada, y tres denuncias penales contra diez empresas. Ninguna imputación ha sido probada. En el referéndum de 2013, con una participación del 92%, el 99,8% de los votantes optó por mantener el estatus de territorio británico de ultramar.