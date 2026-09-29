Una frase de Lula sobre exámenes médicos desata una polémica a cinco días de la elección

“Al hombre no le gusta hacerse el examen de próstata. No le gusta el tacto. Las mujeres aprenden a recibir tacto desde pequeñas. El hombre no, está lleno de mañas”, dijo

Una declaración del presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre la resistencia de los hombres a someterse al examen de próstata generó una polémica en la recta final de la campaña, luego de que dirigentes de la oposición la asociaran con el abuso sexual infantil. La campaña de Lula acudió al Tribunal Superior Electoral.

Lula habló el lunes en un acto en Belém, capital del estado de Pará, tras la realización de la primera cirugía robótica de próstata del sistema público de salud en el norte del país. “Al hombre no le gusta hacerse el examen de próstata. No le gusta el tacto. Las mujeres aprenden a recibir tacto desde pequeñas. El hombre no, está lleno de mañas. No sabe que cuando tenga cáncer de próstata le van a hacer mucho tacto”, dijo. En el mismo discurso recordó que su madre murió de cáncer.

El diputado Nikolas Ferreira, del Partido Liberal, respondió en X: “¡Una niña pequeña no aprende a recibir ningún tacto, Lula!”. Otros dirigentes de esa fuerza, que postula a Flávio Bolsonaro, se sumaron a las críticas, y en la red social se viralizaron mensajes que vinculaban la frase con el abuso de menores.

La coalición de Lula presentó el martes una acción ante el Tribunal Superior Electoral contra las publicaciones de Ferreira, a quien acusa de atribuir una connotación sexual a la declaración. Según la campaña, el presidente se refería a la salud pública y comparaba la reticencia masculina al examen de próstata con el seguimiento ginecológico que las mujeres realizan desde la pubertad.

La primera vuelta de las elecciones brasileñas se celebra el domingo 4 de octubre.