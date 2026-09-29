Una falsedad sobre la patrona de Brasil enfrenta a jueces del Supremo en plena campaña

Una información falsa según la cual el candidato presidencial Flávio Bolsonaro respaldaría retirar a Nuestra Señora Aparecida el título de patrona de Brasil derivó en decisiones contradictorias de tres magistrados del Supremo Tribunal Federal, un cruce con la conferencia episcopal católica y una disputa que ocupa la última semana de campaña antes de la votación del domingo.

La versión carece de fundamento. Se apoya en un proyecto de ley presentado en 2007 por un diputado evangélico, que fue archivado al año siguiente. Bolsonaro, senador del Partido Liberal y evangélico, negó apoyar una iniciativa semejante y difundió varios videos en ese sentido. “Es la mayor fake news de esta campaña”, afirmó.

El episodio se amplificó a partir de una publicación del humorista Antonio Tabet que, sin nombrar al candidato, asociaba a su familia con un supuesto ataque a la patrona. A pedido de Bolsonaro, el ministro André Mendonça ordenó retirarla; el domingo, el ministro Flávio Dino suspendió esa orden y restableció el contenido; el ministro Luiz Fux volvió a disponer su retirada, y el caso pasó al plenario del tribunal. El Tribunal Superior Electoral también había ordenado eliminar publicaciones sobre el tema.

Bolsonaro acusó a integrantes de la Conferencia Nacional de los Obispos de Brasil de ayudar al Partido de los Trabajadores a difundir la falsedad. La entidad lo negó con una nota en la que sostuvo que “la mentira no se combate con otra mentira”. El candidato afirmó después que ese texto confirmaba que la versión era falsa y agradeció a los obispos.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato a la reelección, dijo el lunes en un acto en Belém: “Mientras yo sea presidente de la República, nadie deshonrará a nuestra señora de Aparecida”, y reclamó respeto para todas las religiones, incluidas las de origen africano. Su compañero de fórmula, Geraldo Alckmin, y otros candidatos aliados difundieron mensajes dirigidos al electorado católico.

El uso de falsedades religiosas no es nuevo en las campañas brasileñas. El columnista Hélio Schwartsman, de Folha de S.Paulo, recordó que en 2018 circuló la versión de que el candidato del PT, Fernando Haddad, repartiría material sobre diversidad sexual en las escuelas, y en 2022 la de que Lula cerraría iglesias; en ambos casos, el PT recurrió a la justicia electoral para retirarlas. “Las campañas no dudan en abrazar las fake news que les favorecen”, escribió.

La encuesta de Quaest publicada el lunes dio a Lula 39% y a Bolsonaro 34% en primera vuelta, y un empate en 42% en un eventual balotaje del 25 de octubre. El único debate previsto con ambos candidatos se celebraría el jueves en TV Globo; Bolsonaro confirmó su asistencia y Lula no había respondido oficialmente.