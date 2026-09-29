Milei niega la recesión y afirma que los indicadores “están arrojando cualquier cosa”

Milei vinculó las dificultades económicas con iniciativas opositoras en el Congreso y con problemas de seguridad

El presidente argentino, Javier Milei, negó que el país atraviese una recesión y cuestionó la lectura de las estadísticas que muestran un aumento de la pobreza y una caída de la actividad. “Los indicadores están arrojando cualquier cosa”, afirmó el domingo en una entrevista con el periodista Luis Majul en el programa La Cornisa, del canal LN+.

“No hay recesión”, sostuvo el mandatario, sino “una desaceleración del ritmo de expansión”. Recordó que técnicamente se considera recesión la caída de la actividad durante dos trimestres consecutivos y apuntó contra el uso de series desestacionalizadas, que a su juicio “miden mal” en un contexto de “grandes cambios estructurales”, en el que sectores antes protegidos por el Estado se contraen mientras otros más productivos se expanden. Economistas le respondieron que la desestacionalización utiliza la serie histórica solo para aislar efectos que se repiten cada año, como vacaciones, cosechas o festividades, y no para medir cambios en la composición de la economía.

El presidente afirmó además que el país se encuentra en niveles máximos de consumo privado, exportaciones y producto, que su gestión creó más de 500.000 puestos de trabajo y que Argentina encadenará cuatro años consecutivos de crecimiento. Descartó modificar el programa económico.

Los datos que motivaron sus declaraciones fueron difundidos la semana pasada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. La actividad económica cayó un 2,9% en julio respecto de junio, la mayor baja mensual en seis años, y un 1,4% interanual. La pobreza subió al 32,3% en el primer semestre, 4,1 puntos más que en el semestre anterior, y la desocupación alcanzó el 7,9%, el nivel más alto de la actual gestión. Milei calificó el dato de pobreza como “una foto vieja” por corresponder al primer semestre, y atribuyó el aumento del desempleo a “un reacomodamiento de recursos” y a una mayor cantidad de personas buscando trabajo.

Los mercados reaccionaron en sentido contrario. El riesgo país, que en julio había tocado un piso de 402 puntos, superó el lunes los 640 puntos básicos, su máximo del año. JP Morgan recortó su proyección de crecimiento para 2026 de 2,7% a 1,5% y anticipa una contracción anualizada de 4% en el tercer trimestre. Según La Nación, el riesgo país de Uruguay se ubica en torno a los 65 puntos.

En la misma entrevista, Milei vinculó las dificultades económicas con iniciativas opositoras en el Congreso y con problemas de seguridad. Enumeró “40 intentos de derrumbar el equilibrio fiscal” y “siete intentos de juicio político”, que calificó como “siete intentos de golpe de Estado”, y afirmó que el Gobierno deportó a 10.000 “terroristas” en 2025 y a otros 20.000 en lo que va de 2026, a quienes describió como personas que se infiltran desde otros países “para tratar de dinamitar el modelo argentino”. No existe estadística oficial publicada que respalde esa cifra. De acuerdo con datos de los ministerios de Seguridad y de Migraciones citados por La Nación, serían menos de 1.700 las personas que tuvieron impedimentos para ingresar al país, un universo que tampoco se limita a casos vinculados con terrorismo.

El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo detalle cuántas personas fueron expulsadas y cuántas por causas relacionadas con el terrorismo. Máximo Kirchner, diputado de Unión por la Patria, calificó la cifra de “exageración terrible”.

El presidente se refirió también a la residencia de Olivos, que describió como “una base militar” con medidas de seguridad reforzadas: “Tengo algunos enemigos pesados acá y en el mundo”.