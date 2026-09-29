Milei abre en la OCDE la Argentina Week y se reunirá con Macron en el Elíseo

El viernes habrá paneles sobre energía y minerales críticos, tecnología, inteligencia artificial, comercio internacional y pesca. Milei recibirá además un premio del Paris Economic Forum.

El presidente argentino, Javier Milei, encabezará desde este miércoles en París la Argentina Week, un encuentro destinado a atraer inversiones europeas, que tendrá su jornada central el jueves en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y concluirá ese mismo día con una reunión privada con el presidente francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo.

La agenda, difundida por la Presidencia argentina, se abre el miércoles con un cóctel de bienvenida en la embajada. El jueves, en el Château de la Muette, Milei pronunciará el discurso central bajo el lema “Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión”, después de un panel sobre la transformación macroeconómica a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Luego se reunirá con mandatarios provinciales y con un grupo de empresarios. A las 18.50 está prevista la reunión con Macron y a las 20.00, una recepción ofrecida por el presidente francés a la delegación. Ambos se reunieron en París, Buenos Aires y Niza entre 2024 y 2025.

El viernes habrá paneles sobre energía y minerales críticos, tecnología, inteligencia artificial, comercio internacional y pesca. Milei recibirá además un premio del Paris Economic Forum.

Viajan doce gobernadores —de Neuquén, Mendoza, Corrientes, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Salta, Jujuy, San Juan, Catamarca, Entre Ríos y Chaco— y el jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri. El santafesino Maximiliano Pullaro no participará. La delegación nacional incluye a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; al jefe de Gabinete, Diego Santilli; al canciller, Pablo Quirno; y a los ministros Federico Sturzenegger, Mario Lugones y Juan Bautista Mahiques.

Entre los participantes figuran Patrick Pouyanné, director ejecutivo de TotalEnergies; Claudio Descalzi, de ENI; Gary Nagle, de Glencore; Héctor Grisi, de Santander; Margarita Louis-Dreyfus, presidenta de Louis Dreyfus Company; Horacio Marín, de YPF; y Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía. Vaca Muerta, el gas natural licuado, el litio y la minería concentran la oferta argentina.

Antes del viaje, Milei invitó en una entrevista con el semanario Le Point a los inversores franceses “a venir a llenarse los bolsillos en Argentina” y sostuvo que su gobierno “santifica el derecho de propiedad y la santidad de los contratos”. En otra entrevista, con el canal LCI, afirmó que “Europa se está hundiendo”.

El viaje coincide con un deterioro de los indicadores financieros: el riesgo país superó el lunes los 640 puntos, su máximo del año, en la misma semana en que el presidente cuestionó las estadísticas oficiales de actividad y pobreza.