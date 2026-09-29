Lula amplía a cinco puntos su ventaja en primera vuelta, pero el balotaje sigue empatado

El sondeo, encargado por el diario O Globo y TV Globo, se realizó entre el jueves y el domingo sobre 2.400 entrevistas en todo el país, con un margen de error de dos puntos porcentuales

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, amplió a cinco puntos su ventaja sobre el senador Flávio Bolsonaro en la intención de voto para la primera vuelta del domingo, según una encuesta de Quaest difundida este lunes, aunque ambos permanecen empatados en un eventual balotaje del 25 de octubre.

El sondeo, encargado por el diario O Globo y TV Globo, se realizó entre el jueves y el domingo sobre 2.400 entrevistas en todo el país, con un margen de error de dos puntos porcentuales. Lula obtiene 39%, dos puntos más que en la medición anterior, y Bolsonaro, del Partido Liberal, 34%, uno más. Completan la lista Augusto Cury y Ronaldo Caiado, con 4% cada uno; Renan Santos, con 3%; y Romeu Zema, con 1%. Los indecisos suman 5% y un 10% declara que votará en blanco, anulará o se abstendrá.

En segunda vuelta, la encuesta registra un empate en 42%, con un punto de aumento para Lula respecto de la semana anterior y estabilidad para su rival. El 49% de los consultados desaprueba la gestión del Gobierno y el 46% la aprueba.

Un segundo sondeo, de Nexus para el banco BTG Pactual, realizado entre el viernes y el domingo, sitúa a Lula en 42% y a Bolsonaro en 37% cuando se presenta a los encuestados la lista de candidatos, con dos puntos de aumento para el presidente y estabilidad para el senador. En un eventual balotaje, Lula obtiene 46% frente a 44%, dentro del margen de error.

Las dos mediciones confirman la tendencia de las publicadas en las semanas previas: ninguno de los candidatos se acerca al 50% más uno de los votos válidos necesario para resolver la elección en primera vuelta.

Los sondeos se conocieron después de que Lula firmara el viernes la Medida Provisional 1.394, que prohíbe en todo el país la explotación, oferta, intermediación y publicidad de apuestas deportivas y casinos en línea, incluidas las autorizaciones concedidas por los estados. La norma rige desde su publicación, pero el Congreso debe convalidarla en un plazo de 120 días. Supone un giro respecto de la ley que el propio Gobierno sancionó en diciembre de 2023 para regular el sector, en el que operan legalmente 85 empresas. Lula definió el fenómeno como “un problema de salud pública”. Bolsonaro calificó la medida de electoral, y las asociaciones del sector pidieron al Supremo Tribunal Federal que la suspenda. Según Quaest, el 62% de los brasileños respalda la prohibición.

Los electores brasileños elegirán el domingo 4 de octubre al presidente de la República, a los 27 gobernadores, a la totalidad de la Cámara de Diputados y a dos tercios del Senado.