Los aeropuertos de América Latina necesitarán 178.000 millones de dólares para casi duplicar su tráfico

El organismo defendió además que los cargos aeroportuarios, fijados por los reguladores de cada país y no por los propios aeropuertos, representan una proporción menor de los costos de las aerolíneas

Los aeropuertos de América Latina y el Caribe requerirán inversiones por unos 178.000 millones de dólares durante los próximos treinta años para atender una demanda que pasaría de 809 millones de pasajeros este año a cerca de 1.500 millones en 2045, según proyecciones presentadas en Lima durante la asamblea anual del Consejo Internacional de Aeropuertos.

El director general de la rama regional del organismo, ACI-LAC, Rafael Echevarne, estimó un crecimiento de largo plazo del 3,1% anual y señaló que el gasto anual en infraestructura debería pasar de unos 3.400 millones de dólares a entre 8.600 y 8.700 millones hacia mediados de siglo. En el primer semestre de 2026, el tráfico regional de pasajeros creció 1,9% y el de carga, 3,6%. El encuentro reúne esta semana a más de 600 ejecutivos, autoridades y especialistas del sector.

A escala global, ACI calcula que el sector necesitará alrededor de 4,6 billones de dólares en inversiones hasta 2055, tras un récord de 9.800 millones de pasajeros en 2025 y 4.700 millones en el primer semestre de este año. “Lo que realmente importa ahora es cómo logramos que nuestra industria esté preparada para este crecimiento”, sostuvo el director general de ACI World, Justin Erbacci.

Echevarne advirtió que la conectividad interna de la región no se ha recuperado tras la pandemia. “Se ha perdido un 20% de los pares de ciudades que teníamos conectados”, afirmó, y situó la pérdida sobre todo en aeropuertos regionales de Perú, Ecuador y Chile. Planteó la liberalización del transporte aéreo como la principal herramienta para revertirlo: “Hay que pasar de esa firma de tratados de buenas intenciones a poner en práctica esa apertura”.

El organismo defendió además que los cargos aeroportuarios, fijados por los reguladores de cada país y no por los propios aeropuertos, representan una proporción menor de los costos de las aerolíneas. Según datos de la IATA citados en el encuentro, equivalen al 4,3% de sus costos operativos a nivel global y al 5,5% en la región si se suman las tasas de control aéreo. La tarifa promedio ronda los 9 dólares por pasajero.

Brasil encabeza el tráfico regional con 235 millones de pasajeros en 2025, seguido por México, con 191 millones; Colombia, con 100; Argentina, con 50; Perú, con 43; y Chile, con 36. En viajes internacionales por habitante, Uruguay ocupa el tercer lugar entre los países latinoamericanos relevados, con 0,67, detrás de República Dominicana y Costa Rica, y casi duplica el registro argentino, de 0,34. Panamá lidera en tráfico total por habitante, con 4,59.

En Argentina, el Gobierno formalizó el lunes la extensión hasta 2049 de la concesión de 35 aeropuertos a Aeropuertos Argentina, del grupo Corporación América, con opción de prórroga hasta 2056. La concesión original vencía en 2038. La empresa invertirá 600 millones de dólares, tres cuartas partes antes de fines de 2031, sin aumento de tarifas y con una tasa interna de retorno de referencia del 14,3%, por debajo del 17% que había pretendido.