El ministro de Defensa chileno respalda el comercio entre Punta Arenas y las Falklands/Malvinas

Consultado sobre cómo se articularía una mayor relación comercial con los compromisos regionales, Barros dijo que el punto “potencialmente más conflictivo” son las exploraciones petroleras y mineras

El ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros Tocornal, respaldó el desarrollo de actividades comerciales entre la región de Magallanes y las Falklands/Malvinas, y sostuvo que el apoyo de su país al reclamo de soberanía argentino no implica restricciones al comercio con el archipiélago. Lo dijo en una entrevista con Radio Polar, de Punta Arenas, durante una visita a la región los días 24 y 25 de septiembre.

Según sus declaraciones, recogidas el domingo por el diario argentino La Nación, la comunidad magallánica tiene “el derecho a comerciar” y el ministro no aprecia “impedimentos para que esas actividades se lleven adelante” dentro del marco legal.

Barros reiteró el respaldo chileno a Buenos Aires, aunque con un matiz. “Chile ha manifestado su apoyo a la pretensión argentina, su reclamo de soberanía sobre las Malvinas o Falkland, pero existe un hecho: un país amigo ejerce soberanía sobre las islas desde hace 200 años”, afirmó, en referencia al Reino Unido, que administra el archipiélago desde 1833, con la interrupción de 1982. Añadió que ese apoyo debe expresarse conforme al derecho internacional, “respetando la voluntad e interés de las personas involucradas y por la vía pacífica”. La posición argentina sostiene que la voluntad de los habitantes del archipiélago no es determinante para resolver la disputa. La Nación calificó las declaraciones de “al menos confusas”.

Las palabras del ministro no modifican formalmente la posición diplomática chilena. El 3 de septiembre, los presidentes José Antonio Kast y Javier Milei firmaron en Santiago una declaración conjunta en la que Chile reiteró su apoyo a los derechos soberanos que Argentina reclama sobre las islas, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

Consultado sobre cómo se articularía una mayor relación comercial con los compromisos regionales, Barros señaló que el punto “potencialmente más conflictivo” son las exploraciones petroleras y mineras, “que habrá que evaluar en su oportunidad”, y recordó que los compromisos asumidos por Chile en Mercosur y Unasur son “políticos y no jurídicamente vinculantes”. En 2011, los miembros y Estados asociados del Mercosur, entre ellos Chile, acordaron medidas respecto de los buques con bandera del archipiélago.

Las declaraciones se producen mientras avanza un proyecto de conexión marítima entre Punta Arenas y Stanley. La Falkland Islands Development Corporation, agencia de desarrollo económico del archipiélago, firmó un contrato con Easter Island Naviera, empresa chilena que opera principalmente entre Valparaíso e Isla de Pascua. Según medios chilenos, el primer viaje estaría previsto para noviembre. Parte de la prensa argentina presenta la ruta como una alternativa al abastecimiento que hoy llega a las islas desde Montevideo, a unos 2.000 kilómetros.

Argentina mantiene abiertos 60 procedimientos administrativos, sin sanción aplicada, y tres denuncias penales que alcanzan a diez empresas y sus directivos por la exploración de hidrocarburos en aguas próximas al archipiélago. Ninguna imputación ha sido probada. En el referéndum de 2013, el 99,8% de los votantes optó, con una participación del 92%, por mantener el estatus de territorio británico de ultramar.