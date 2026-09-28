Londres afirma que Argentina “carece de capacidad” para tomar las Falklands/Malvinas

Streeting afirmó además que “este asunto se resolvió en 1982” y que la voluntad de los habitantes del archipiélago, “la inmensa mayoría de los cuales eligen ser británicos”, sigue siendo la misma

El secretario de Defensa británico, Wes Streeting, afirmó que Argentina “carece de la capacidad” para tomar las Falklands/Malvinas y que el Reino Unido “tiene la capacidad de defenderlas”, en una entrevista con el dominical The Sun on Sunday publicada el sábado. Consultado sobre si Londres podría proteger militarmente el archipiélago en caso de que Buenos Aires enviara buques de guerra, respondió afirmativamente.

“Esto no es 1982”, sostuvo el ministro, que desestimó la posición del presidente argentino, Javier Milei, como “la misma propaganda falsa de siempre”. Al referirse a los reclamos argentinos empleó un término coloquial peyorativo para designar a los ciudadanos de ese país, que las versiones en español tradujeron simplemente como “los argentinos”.

Streeting afirmó además que “este asunto se resolvió en 1982” y que la voluntad de los habitantes del archipiélago, “la inmensa mayoría de los cuales eligen ser británicos”, sigue siendo la misma. Esa es la posición del Gobierno británico y es disputada por Argentina, que sostiene que la controversia sigue abierta; el archipiélago continúa incluido en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas. En el referéndum de 2013, el 99,8% de los votantes optó, con una participación del 92%, por mantener el estatus de territorio británico de ultramar.

Las declaraciones se publicaron tres días después del discurso de Milei ante la Asamblea General de la ONU, en el que reclamó que el organismo intervenga frente a lo que describió como acciones unilaterales británicas y sostuvo que el principio de libre determinación no resulta aplicable al archipiélago. Algunas coberturas británicas encuadraron las palabras de Streeting como respuesta al mensaje televisado que Milei pronunció el 3 de septiembre, por lo que no está establecido a qué intervención concreta respondía.

La semana en Nueva York dejó posiciones encontradas desde el mismo estrado. El martes, el primer ministro británico, Andy Burnham, incluyó al archipiélago entre los desafíos al Estado de derecho; esa misma noche, el canciller argentino, Pablo Quirno, ejerció el derecho a réplica y sostuvo que la ocupación británica “data de 1833, cuando fuerzas del Reino Unido ocuparon las islas Malvinas quebrantando la integridad territorial del país y expulsando a las autoridades y la población argentinas legítimamente establecidas”, además de reiterar la “plena disposición” argentina a reanudar negociaciones. El miércoles habló Milei y el propio miércoles el Reino Unido incorporó al acta de la Asamblea una declaración escrita de rechazo.

El Gobierno argentino mantiene 60 procedimientos administrativos abiertos, sin sanción aplicada, y tres denuncias penales que alcanzan a diez empresas y sus directivos por la exploración de hidrocarburos en aguas próximas al archipiélago. Ninguna imputación ha sido probada. No se registró hasta el momento una respuesta oficial argentina a las declaraciones de Streeting.

La guerra de 1982 duró 74 días y dejó 649 militares argentinos, 255 británicos y tres habitantes del archipiélago muertos.